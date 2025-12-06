SpaceX се насочва към оценка за 800 млрд. долара преди потенциално IPO през 2026 г.

SpaceX стартира вторична продажба на акции, която ще оцени производителя на ракети на 800 млрд. долара, съобщава Wall Street Journal, позовавайки се на запознати източници. По този начин компанията ще надмине OpenAI, превръщайки се в най-високо оценената нелистната компания в САЩ.

Финансовият директор на компанията Брет Джонсън е информирал инвеститорите за продажбата през последните дни, а ръководителите на SpaceX също така са заявили, че компанията обмисля потенциално първично публично предлагане през 2026 г., твърдят някои от запознатите лица.

Оценката от 800 млрд. долара е двойно по-висока от стойността от 400 млрд. долара, която компанията постигна при неотдавнашната вторична продажба на акции.

SpaceX не е отговорила на запитването за коментар.

Инвеститорите в SpaceX чакат IPO от години, след като компанията се превърна в основен доставчик на услуги за американското правителство, изстрелвайки сателити и астронавти. Тя е и доставчик на широколентов интернет по целия свят, използван в отдалечени райони, вариращи от планините на САЩ до фронтовете на войната в Украйна.

IPO пазарът се оживи това лято след три години на стагнация. Акциите на издателя на стейбълкойни Circle Internet Group и производителя на софтуер Figma се изстреляха при дебюта си на пазара тази година. Спирането на работата на правителството забави темпа на новите предлагания, но банкерите и инвеститорите са оптимисти, че 2026 г. ще бъде завръщане към нормалните нива на IPO.

Макар че голяма част от бизнес империята на Илон Мъск е изправена пред нарастващи предизвикателства, компанията му за ракети и спътници остава по-силна от всякога, отчасти благодарение на доминиращата си позиция в изстрелването на ракети в космоса. Много инвеститори казват, че сателитният бизнес на компанията Starlink, който има повече от осем милиона активни клиенти, също допринася за високата ѝ оценка.

SpaceX се е обърнала към инвеститорите като част от т.нар. тръжна оферта, която обикновено се провежда два пъти в годината. При тези трансакции служителите и инвеститорите могат да продадат съществуващите си акции, което им позволява да изтеглят пари от компания, която е на почти 25 години, но все още не е публично търгувана.

Няма гаранция, че SpaceX ще достигне целевата си оценка от 800 млрд. долара, въпреки че компанията има лоялна инвеститорска база, която редовно изписва чекове за все по-високи оценки. През юни Мъск заяви, че се очаква компанията, базирана в Тексас, да генерира приходи за около 15,5 млрд. долара за годината.

Компанията изпълнява мисии за търговски сателитни компании и правителствени агенции като НАСА. Тя има и дълбоки връзки с Пентагона и разузнавателната общност, като работи както по изстрелвания, така и по проекти, свързани със сателити, за тези клиенти.

SpaceX често изстрелва и свои собствени сателити в ниска орбита около Земята.

Тя има около 9000 сателита в космоса за своя сателитен интернет Starlink, който предоставя високоскоростни връзки за частни клиенти и бизнес клиенти като авиокомпании.

Компанията работи и по изграждането на бизнес, предоставящ сателитни връзки директно към мобилните телефони на потребителите, и наскоро се съгласи да придобие блокове от спектъра за сателитния оператор EchoStar, за да подкрепи тези усилия. Тя се ангажира с повече от 20 млрд. долара в брой, акции и дебитни задължения за закупуване на спектъра на EchoStar.

SpaceX инвестира и в Starship, огромна ракета, която разработва за редица мисии, включително кацане на Луната на астронавти от NASA.