Украйна: Русия използва мирните преговори "като прикритие" за военните си действия

Русия не показва признаци, че ще прекрати военните си действия и използва мирните преговори "като прикритие", заяви главнокомандващият въоръжените сили на Украйна генерал Олександър Сирски в интервю за Sky News, предаде Укринформ.

Той отбеляза, че въпреки че Путин е казал на Тръмп, че е готов за преговори, Русия не показва признаци, че ще намали военните си действия.

Украйна търси мир, но врагът продължава своята офанзива, "използвайки тези мирни преговори като прикритие", подчерта Сирски.

"Няма паузи, няма забавяния в техните операции. Те продължават да тласкат войските си напред, за да завземат колкото се може повече от нашата територия под прикритието на преговорите", каза той, отбелязвайки, че руската армия оставя след себе си само руини и смърт.

Генерал Сирски подчерта важността на установяването на справедлив мир след края на войната: "Всички войни рано или късно свършват и, разбира се, ние се надяваме, че и нашата ще свърши. А когато това стане, трябва да бъде установен справедлив мир. Според мен справедливият мир е мир без предварителни условия, без отстъпване на територия. Това означава спиране по настоящата линия на контакт."

По негово мнение, първо трябва да бъде постигнато примирие, следвано от преговори. "Всякакъв друг формат би бил несправедлив мир, а за нас това е неприемливо", каза Сирски.

Главнокомандващият благодари на американските партньори на Украйна и на всички съюзници, "които ни подкрепят през цялата тази война с оръжия и оборудване", като изрази надежда че подкрепата за Украйна ще продължи.

Сирски подчерта, че се надява европейските партньори и съюзници да бъдат готови, ако е необходимо, да предоставят "всичко необходимо за нашата справедлива война срещу агресора".

"Защото в момента ние защитаваме не само себе си, но и цяла Европа. И за всички европейци е от решаващо значение да продължим да го правим, защото ако ние не сме тук, други ще бъдат принудени да се сражават в Европа", подчерта Сирски.

Русия тази нощ предприе масирана атака с ракети и дронове срещу Украйна, като при ударите е бил поразен железопътен възел край Киев, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на железопътната компания "Укрзализниця".

"Врагът продължава да нанася умишлени удари по железопътната инфраструктура. Тази нощ бяха нанесени щети по гара Фастов и подвижния състав на крайградските влакове. Няма жертви, но движението на крайградските влакове е нарушено", пише в публикуваното в "Телеграм" изявление на "Укрзализниця".

Службата за спешна помощ съобщи за пожар и разрушения на територията на железопътна гара и депо край Киев, но не оповести повече подробности. В съобщението се посочва, че има повредени инфраструктурни обекти и в Черниговска област.

През последните седмици руската армия засили атаките си срещу енергийния сектор и инфраструктурата на Украйна, отбелязва Ройтерс.

Разговорите САЩ-Украйна продължават

Междувременно представител на Белия дом съобщи, че специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф е провел продуктивни преговори със старши преговарящия от Украйна Рустем Умеров в Маями, щата Флорида, като официалните лица планират да се срещнат отново по-късно днес, предаде Ройтерс.

"Вчерашната среща между американски и украински представители в Маями беше продуктивна и беше постигнат напредък. Те ще се срещнат отново по-късно днес, след като информират съответните си лидери", заяви представител на Белия дом. По-подробна информация не беше предоставена веднага.

Уиткоф и зетят на президента Джаред Къшнър се срещнаха с украинските си колеги, за да ги информират за срещата си в Москва с руския президент Владимир Путин по-рано тази седмица. Срещите, които се провеждат на неизвестно място в Маями, не са били официални преговори, фокусирани върху мирния план, подкрепен от САЩ, добави източникът. Украински и американски представители се съгласиха на преговорите преди срещата с Путин.

Юри Ушаков, главният съветник по външна политика на Кремъл, заяви вчера, че Путин и Уиткоф са постигнали ниво на разбирателство, което е направило дискусиите им "истински приятелски".

Путин се срещна с Уиткоф и Къшнър за пет часа в Кремъл, като се фокусира върху подкрепяния от САЩ план за уреждане на войната в Украйна, където Москва започна пълномащабна инвазия през 2022 г. По-късно руският президент описа разговорите като "много полезни".

Стъпки напред по използването на замразените руски активи

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и германският канцлер Фридрих Мерц заявиха, че са провели "много конструктивни" разговори с белгийския премиер Барт Де Вевер вчера относно плана на ЕС да използва замразените руски активи за финансиране на Украйна, който Белгия досега отказва да подкрепи, предаде Ройтерс.

Европейската комисия има безпрецедентен план за използване на замразени руски активи или международни заеми за набиране на 90 млрд. евро за Украйна.

Комисията, заедно с повечето европейски правителства, предпочита "заем за репарации" с използване на руски държавни активи, блокирани в ЕС поради руската инвазия в Украйна.

Но Белгия, която държи по-голямата част от активите в депозитара за ценни книжа Euroclear, повдигна редица правни въпроси, което забави вземането на решение, посочва Ройтерс.

"Ние се съгласихме, че времето е от съществено значение, като се има предвид настоящата геополитическа ситуация", заяви Фон дер Лайен в публикация в "Екс" след срещата в Брюксел. Тя каза, че тримата са се "съгласили да продължат дискусиите с цел постигане на консенсус", когато лидерите на 27-те страни членки на блока проведат среща на върха на 18 декември.

Фон дер Лайен и Мерц – според говорител на германското правителство – и двамата заявиха, че са имали "много конструктивен обмен" с Де Вевер и че ситуацията в Белгия трябва да бъде решена "по такъв начин, че всички европейски държави да поемат еднакъв риск".

Де Вевер не направи изявление след срещата.

Защитният саркофаг на АЕЦ Чернобил е повреден

Защитният саркофаг на атомната електроцентрала в Чернобил в разкъсваната от война Украйна, построен с цел да задържи радиоактивния материал след катастрофата през 1986 г., вече не може да изпълнява основната си функция за безопасност поради повреда, причинена от дрон, съобщи ядрената агенция на ООН, като Украйна приписва удара на Русия, предаде Ройтерс.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) заяви, че при инспекция миналата седмица на стоманената защитна конструкция, завършена през 2019 г., е установено, че ударите на дрона през февруари, три години след началото на конфликта на Русия в Украйна, са увредили саркофага.

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси заяви в изявление, че инспекцията "потвърди, че (защитната конструкция) е загубила основните си функции за безопасност, включително способността за ограничаване, но също така установи, че няма трайни повреди на носещите конструкции или системите за мониторинг".

Гроси заяви, че ремонтите вече са извършени, "но цялостното възстановяване остава от съществено значение, за да се предотврати по-нататъшно влошаване и да се гарантира дългосрочна ядрена безопасност".

На 14 февруари ООН съобщи, че украинските власти са заявили, че дрон с високо експлозивна бойна глава е ударил централата, причинил пожар и повредил защитната обшивка около реактор № 4, който беше унищожен при ядрената авария през 1986 г.

Украинските власти заявиха, че дронът е руски. Москва отрече да е атакувала централата.

Радиационните нива остават нормални и стабилни и няма съобщения за изтичане на радиация, отбелязва Ройтерс. Агенцията припомня, че последният работещ реактор на централата беше затворен през 2000 г.

Зеленски отстрани Ермак от още постове

Украинският президент Володимир Зеленски уволни бившия шеф на кабинета си Андрий Ермак от Съвета за национална сигурност на фона на разрастващо се разследване за корупция, което разтърси Киев, съобщи ДПА.

Ермак вече не е член на върховното командване на украинските въоръжени сили, показват два президентски указа, публикувани вчера.

Ермак, дългогодишен съюзник на украинския президент, подаде оставка като шеф на кабинета на Зеленски миналата седмица, след като антикорупционните власти проведоха претърсвания в неговите помещения.

Все още не е ясно дали претърсванията са свързани с това, което се описва като най-голямата корупционна афера в страната от началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г., включваща предполагаеми подкупи при доставки, свързани с енергетиката.

Ермак беше и главен преговарящ от страна на Киев за прекратяване на войната. Тази позиция сега се заема от бившия министър на отбраната Рустем Умеров.

Ермак беше начело на президентската администрация от февруари 2020 г. и се смяташе за вторият най-влиятелен човек в Украйна. Наблюдателите виждат принудителното му напускане като сериозен удар за Зеленски, който загуби дългогодишен доверен съветник, посочва ДПА.

