Warner Bros. Discovery и Netflix започват ексклузивни преговори за сделка

Warner Bros. Discovery е започнала ексклузивни преговори за сделка за продажба на своите студия и стрийминг бизнеса HBO Max на Netflix – комбинация, която би преобразила индустрията на развлеченията и медиите, посочват запознати източници за Wall Street Journal.

Решението на Warner да започне ексклузивни преговори с Netflix бива взето след последния кръг от оферти за медийната компания, известна с филмите за Супермен и Хари Потър. Paramount се опита да купи цялата компания, включително кабелни мрежи като CNN, TNT и TBS, а Comcast се интересуваше от студиата и стрийминг бизнеса на HBO Max.

Очаква се Netflix и Warner да обявят сделката в най-скоро време, казват източниците.

И трите компании подобриха офертите си тази седмица. Netflix – домът на сериали като Stranger Things и Love Is Blind, е подала оферта, която е предимно в брой, съобщи по-рано WSJ.

Netflix, най-голямата абонаментна стрийминг услуга, се надява, че продуктивните филмови и телевизионни студия на Warner Discovery, заедно с библиотеките и стрийминг услугата HBO Max, ще подсилят предложенията му. Сливането би било най-голямата ѝ придобивка досега.

Bloomberg по-рано съобщи за ексклузивните преговори на Netflix с Warner Discovery.

Warner Discovery продължава с плановете си да се раздели на две отделни компании, едната от които ще включва студиото и стрийминг активите, а другата – глобалните кабелни мрежови операции, преди да сключи потенциална сделка с Netflix.

Интересът на Netflix към Warner Discovery предизвика опасения сред някои законодатели и правоприлагащи органи във Вашингтон, че придобиването на HBO Max ще му даде прекалено голяма власт на стрийминг пазара, съобщи по-рано Journal.

Придобиването от Netflix на стрийминг и студийните активи на Warner Discovery повдига въпроси за това как бизнес моделът на стрийминг гиганта може да се промени в бъдеще, коментират анализатори. Филмовото студио на Warner например пуска филмите си в кината много преди да се появят в стрийминг платформите, докато Netflix в момента прави филми предимно с цел да привлече абонати към платформата си.

Телевизионното студио на Warner продава предавания на няколко мрежи и стрийминг услуги, включително конкуренти както на HBO Max, така и на Netflix. Netflix традиционно запазва предаванията си за собствена употреба.

Ексклузивните преговори са удар по амбициите на главния изпълнителен директор на Paramount Дейвид Елисън да обедини две известни марки в развлекателния сектор. Елисън пое контрола над Paramount по-рано тази година.

Paramount написа в писмо до главния изпълнителен директор на Warner Discovery Дейвид Заслав в сряда, че компанията „е започнала недалновиден процес с предварително определен резултат, който благоприятства един-единствен офериращ“, който според нея е Netflix.

Paramount по-рано критикува офертата на Netflix в писмо до адвокатите на Warner Discovery, като заяви, че продажбата на стрийминг платформата вероятно „никога няма да се осъществи“ поради потенциални регулаторни предизвикателства тук и в чужбина предвид глобалното ѝ господство.