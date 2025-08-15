Саудитска Арабия губи апетита си за петрол

Нали знаете онзи познат сюжет в хорър филмите, в който детегледачката постепенно започва да осъзнава, че убиецът звъни по телефона не от някое далечно място, а от самата къща, където е тя? Нещо подобно се случва на петролния пазар в момента, пише колумнистът на Bloomberg Дейвид Фиклинг.

Причината е, че Саудитска Арабия, най-големият нетен износител на суров петрол в света, използва все повече възобновяеми източници, за да намали драстично потреблението си на „черно злато“. Заплахата за производителите в кралството не идва от големите електромобилни центрове в Шънджън, Осло или Сан Франциско – тя е вътре в самата страна.

Това е изключителен обрат. От началото на 21-ви век потреблението на петрол в Саудитска Арабия се е увеличило повече от това във всяка друга страна с изключение на Китай и Индия. То се е удвоило до 2,3 млн. барела на ден, което е повече от нарастващото търсене от Африка, Латинска Америка или бившия Съветски съюз.

Потреблението на петрол в Саудитска Арабия бележи един от най-големите ръстове от 2000 г. насам. Графика: Bloomberg LP

Между една четвърт и една трета от потреблението на страната отива за генератори, работещи със суров петрол и мазут, които осигуряват електричество за борба с летните жеги. Правителството иска да замени всичко това с възобновяеми енергийни източници, като целта е производство на 130 гигавата (GW) до 2030 г. – приблизително равняващо се на цялата соларна енергия, използвана в Индия. Подобен преход може да представлява най-големият спад в търсенето на петрол през следващите пет години, според Международната агенция по енергетика (МАЕ).

Не е новина, че страната има подобни амбиции. Един от крайъгълните камъни на „Визия 2030“ – програмата, обявена през 2016 г., за диверсифициране на икономиката на кралството от въглеводородите, беше преминаването на мрежата към ексклузивен микс от газ и възобновяеми енергийни източници.

Но подобни смели решения обикновено биват категорично отхвърляни, когато става въпрос за Саудитска Арабия. Това е страна, която работи по недовършен проект за небостъргач, висок един километър, от 2013 г. и наскоро извика консултанти, за да направят оценка за това доколко изпълнима е „Линията“ – идея за създаването на научнофантастичен град за девет милиона души в една-единствена сграда с дължина 170 километра.

Компанията за проследяване на движението на стоки Kpler смята, че само 11,6 GW от планираните 130 GW ще бъдат в експлоатация до 2030 г. Такъв сериозен недостиг би бил достатъчен, за да поддържа производството на електроенергия от суров петрол и в бъдеще.

Но дали този скептицизъм е оправдан? Със сигурност има значителна разлика между обещаното и изпълнимото, когато става въпрос за мегапроектите на кралството. И все пак, когато говорим за изграждане на монотонна енергийна инфраструктура (за разлика от, например, куха кула с кубична форма, висока колкото Empire State Building), един от най-големите производители на петрол в света има сносен опит.

Това най-накрая започва да си проличава и не само по кладенците и съоръженията за износ, но и при възобновяемите енергийни източници. След години, в които единственият голям свързан с мрежата соларен проект беше сравнително скромна електроцентрала с мощност 0,3 GW в пустините между Йордания и Ирак, сега генераторите се включват с бързи темпове.

Само от началото на 2024 г. ACWA Power Co., най-големият разработчик на електроенергийни и водни системи в страната, започна търговска експлоатация на четири соларни съоръжения с обща мощност около 4,9 GW. Приблизително същото количество се очаква да бъде пуснато в експлоатация до края на следващата година, съобщи компанията наскоро, малко след като завърши набирането на капитал от 7,125 млрд. риала (1,9 млрд. долара). Миналия месец тя подписа споразумение с водещата компания за комунални услуги на Саудитска Арабия за изграждането на мощности за още 15 GW, които ще бъдат доставени до средата на 2028 г.

В по-широк план ACWA се надява да достигне производство на 78 GW до 2030 г., което само по себе си е достатъчно, за да осигури цялата електроенергия, която Саудитска Арабия е генерирала от петрол миналата година. В същото време още мощности са в процес на разработка от други компании.

При положение че ACWA дава на инвеститорите подробни данни за краткосрочния си график, все повече се очаква от скептиците да обяснят защо – според тях – последната серия от успешно изпълнени проекти ще бъде прекъсната. Благодарение на изобилната слънчева светлина саудитските соларни централи доставят електроенергия на по-малко от половината от цената в електропреносната мрежа. Системите от панели също така са много по-прости от инженерна гледна точка в сравнение с комплексите за добив, транспорт и рафиниране на петрол, в които кралството отдавна се отличава.

Изграждането на тези възобновяеми енергийни източници е от решаващо значение и за основната фиксация на страната: позицията ѝ на петролния пазар. Едно от оправданията, дадени от президента на Saudi Aramco Амин Насър за намаляване на максималния производствен капацитет миналата година, беше, че премахването на суровия петрол от вътрешната мрежа би увеличило износа толкова ефективно, колкото и отварянето на допълнителни кладенци. Плановете за изкарването на петрола от мрежата до 2030 г. все още са „в ход“, каза той пред инвеститорите на Aramco миналата седмица.

Конкурентите на Saudi Aramco може би трябва да помислят върху това. За Насър преходът на страната е достатъчна причина да намали инвестициите, предназначени да отговорят на евентуалното бъдещо търсене. Мрежата на кралството използва повече петрол от всички автомобили и скутери в Индия. Ако такъв огромен потребител на суров петрол изчезне до края на десетилетието, един вече свръхснабден пазар рискува да се насочи още по-рязко към пренасищане.