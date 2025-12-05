Вашингтон: Европа рискува да бъде заличена, ако не се промени

Белият дом заяви, че Европа рискува „цивилизационно заличаване“ в резултат на десетилетия на икономически упадък, политическа цензура и имиграция, според годишния доклад за национална сигурност. Това е поредната остра критика на администрацията на президента Доналд Тръмп срещу Стария континент, предава Bloomberg.

В Стратегия за национална сигурност от 29 страници, подписана от Тръмп, се казва, че културните и политическите провали на Европа представляват по-голяма заплаха за начина на живот на континента, отколкото слабите икономически резултати.

„Този икономически упадък е засенчен от реалната и по-сурова перспектива за заличаване на цивилизацията“, се казва в доклада. „Ако настоящите тенденции продължат, континентът ще бъде неузнаваем след 20 години или по-малко.“

Почти година след като Тръмп се върна на поста си, идеологическите различия между САЩ и традиционните им съюзници в Европа станаха още по-очевидни. Белият дом остро критикува регулациите на Европейския съюз (ЕС) спрямо американските технологични компании, подкрепи публично крайнодесните партии на континента и заплаши да прекрати подкрепата си за Украйна, освен ако Киев не направи значителни отстъпки пред руския президент Владимир Путин.

Стратегията за национална сигурност, която трябва да се публикува всяка година, няма юридическа сила, но сигнализира приоритетите на Белия дом по света. Предишните версии под ръководството на бившия президент Джо Байдън и през първия мандат на Тръмп се фокусираха върху заплахата, налагана от Китай и други противници на САЩ, вместо да насочват критики на Вашингтон към съюзниците в Европа.

Европейските лидери се опитват да формулират съгласуван отговор, откакто вицепрезидентът Джей Ди Ванс атакува ЕС през февруари. Напоследък те се затрудняват да постигнат споразумение по план за използване на замразените руски активи, държани предимно в Белгия, в подкрепа на нов заем, от който Украйна се нуждае, за да продължи борбата си срещу руската инвазия.

Германският канцлер Фридрих Мерц ще се срещне с белгийския си колега Барт де Вевер и председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен в опит да успокои белгийците, че няма да носят отговорност, ако Русия успее да оспори плана по съдебен път.

Докато европейските правителства се борят за гаранции за Белгия, САЩ също насърчават някои страни от ЕС да отложат плана, съобщи Bloomberg по-рано в петък.

Американската администрация е определила руски активи за около 140 млрд. долара, държани в Белгия, като потенциално доходоносен източник на печалба след войната. Съгласно 28-точковия мирен план, изготвен между САЩ и Русия миналия месец, парите ще бъдат инвестирани във възстановяването на Украйна и в американско-руски бизнес начинания, като 50% от печалбата ще отиде в САЩ.

Американската администрация получи допълнителни причини да се разгневи, когато в петък Европейската комисия наложи глоба от 120 млн. евро на социалната мрежа X на Илон Мъск за нарушаване на законите на ЕС за модерация на съдържанието.

„ЕС трябва да подкрепя свободата на словото, а не да атакува американски компании заради глупости“, написа Ванс в публикация в X преди обявяването на глобата.

В стратегическия доклад, публикуван от Белия дом, самият ЕС бива обвинен за много от проблемите на Европа, като се казва, че блокът е подкопал политическите свободи и не е успял да ограничи имиграцията, която според САЩ подхранва социалните напрежения. Докладът атакува и това, което определя като цензура и ограничения на опозиционните политически движения.

Основните цели на САЩ в Европа ще бъдат да се осигури бързото прекратяване на войната в Украйна, да се култивира „съпротива срещу настоящата посока на Европа в европейските страни“, да се отворят пазарите на континента за американските компании и да се предотврати по-нататъшното разширяване на НАТО, се казва в доклада.

„Европа остава стратегически и културно жизненоважна за Съединените щати“, се казва в доклада. „Не само че не можем да си позволим да отпишем Европа – това би било саморазрушително за целите, които тази стратегия си поставя“, се посочва още.