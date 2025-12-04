ЕК преразглежда митата върху вноса на изградени в Китай електромобили на Volkswagen

Европейската комисия (ЕК) започна преглед на антисубсидийните мита върху вноса на електромобили на Volkswagen AG, произведени в Китай, което може да доведе до замяната им с гаранция за минимална цена, съобщава Ройтерс.

Изпълнителната власт на Европейския съюз (ЕС), която определи мита за произведените в Китай електрически превозни средства през октомври 2024 г., заяви, че е получила предложение за поемане на ангажимент от китайския бизнес на Volkswagen и че прегледът ѝ ще оцени дали то е приемливо и практично.

Заводът на Volkswagen в Анхуей е съвместно предприятие с китайската JAC Automobile Group.

Съгласно правилата на ЕС, които са в сила от октомври 2024 г., износът от завода на Volkswagen в Анхуей е обложен с мито от 20,7%, което е описано като сериозна заплаха за марките Seat и Cupra.

През април ЕК заяви, че се е споразумяла с Китай да проучи възможността за определяне на минимални цени за произведените в Китай електрически превозни средства вместо мита, но настоя, че всички минимални цени трябва да бъдат толкова ефективни и приложими, колкото и налозите.

Въведеното през октомври мито бе прибавено към обичайната 10-процентна такса върху вноса на автомобили в блока и бе разпределено индивидуално. Диапазонът варира от 7,8% за автомобилите на Tesla, произведени в Китай, до 17% за BYD, 18,8% за Geely и 20,7% за „други сътрудничещи компании“, като достига 35,3% за SAIC и други концерни, които не са пожелали да сътрудничат на разследването на ЕК.

В екстремни случаи митото надхвърля 45%.

Volkswagen внася Cupra Tavascan от Китай в Германия и трябва да плаща допълнителна такса от 20,7%, което означава, че общото мито тук достига 30,7%. През първата половина на 2025 г. в Германия са регистрирани малко над 6000 бройки от модела. В своя отчет за полугодието Cupra посочва митата на ЕС върху произведения в Китай Tavascan като една от причините за влошаващите се резултати.

Други европейски производители също са засегнати от тези мита. Smart, съвместно предприятие между Geely и Mercedes, внася всичките си автомобили в Европа от Китай. Като партньор на Geely, Smart трябва да плаща ново мито от 18,8 на сто в допълнение към обичайните 10 процента.

Това оказва осезаемо въздействие върху клиентите от началото на годината, като Smart увеличи цените с около 2000 евро. Дали намаляващите продажби се дължат единствено на това - не е ясно. Въпреки това, макар през първата половина на 2024 г. в Германия да са регистрирани 5423 броя на двата най-популярни модела на марката, тази година броят им е спаднал до едва 1737 – понижение от близо 70%.