Британските автоконцерни са обхванати от параноя заради американските мита

Британските производители на луксозни автомобили изпитаха облекчение през май, когато САЩ се съгласиха да намалят митата върху вноса от Обединеното кралство до 10% от предишните 27,5%, пише Bloomberg.

Въпреки че споразумението между Великобритания и САЩ ще помогне за запазването на работните места, а основното мито е по-високо от 15-процентовия налог, който САЩ ще прилагат за превозни средства от Европейския съюз (ЕС), то има потенциално утежняващ фактор: митото от 10% ще се прилага за първите 25 хил. превозни средства, пристигащи от Обединеното кралство в САЩ всяко тримесечие; докато тези, които надвишават тавана, ще бъдат облагани с 27,5%.

Британските автомобилни производители може да бъдат принудени да се конкурират помежду си, за да си осигурят преференциалния налог. Правителството на Обединеното кралство трябва да се намеси, за да предотврати подобна битка.

Квотата е малко под около 100-те хиляди превозни средства, които Великобритания е изнесла за САЩ миналата година, което означава, че повечето вносители ще плащат по-малко мито, което е добра новина. Въпреки това рискът от натоварване с много по-висока митническа такса докарва „известна параноя“ в британската автомобилна индустрия, призна наскоро водещ лобист.

На пръв поглед прилагането на 10% мито на принципа „първи дошъл, първи обслужен“ звучи добре – в края на краищата търговските квоти обикновено функционират на този принцип.

Това обаче стимулира автомобилните производители да гарантират, че техните кораби акостират преди конкурентите и заплашва да изтласка производителите с малък обем и затруднява планирането.

Въпреки че пропорционалното разпределение за Обединеното кралство за 2025 г. вероятно ще бъде достатъчно - отчасти защото някои производители са изпреварили влизането в сила на квотите, за да избегнат по-високи мита - квотата със сигурност ще причини трудности в даден момент, вероятно още през следващата година.

Освен това в дългосрочен план това ще действа като спирачка за британските производители, които увеличават продажбите си в САЩ, ключов пазар за растеж — особено сега, когато китайският пазар стана много по-конкурентен. Американският износ формира около 13% от производството на автомобили в Обединеното кралство, но за някои британски автомобилни производители САЩ генерират между 30% и 50% от обемите им.

Нещата се усложняват от факта, че износът на автомобили от Великобритания за САЩ е силно небалансиран: Jaguar Land Rover Automotive P(JLR) е най-голямата компания в това отношение, доставила около 84 хил. автомобила в САЩ през последната пълна фискална година. Така че това не оставя много място за Mini, собственост на BMW AG, и Rolls-Royce Motor Cars Ltd., Bentley Motors Ltd., Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc, McLaren Automotive Ltd. и Lotus Technology Inc. - въпреки че повечето от тях произвеждат само няколко хиляди автомобила годишно.

В писмени доказателства пред парламента Общността на производителите и търговците на автомобили (SMMT) заяви, че квотата не гарантира „справедливо третиране“ и е „по своята същност предизвикателство, особено за малките производители и предприятията, работещи на строг принцип на производство по поръчка“.

Вече има признаци на недоволство, като главният изпълнителен директор на Aston Martin Ейдриън Холмарк заяви пред Bloomberg миналия месец, че сделката рискува да се превърне в „търговско споразумение на JLR“, докато по-малките производители ще бъдат „смазани“.

Главният изпълнителен директор на Bentley Франк-Стефан Уолизер постави под въпрос това как квотата ще функционира на практика: „100 хил. броя за Bentley ли са? Мога да приема това“, заяви той на събитие на Financial Times през май. Но „предполагам, че нашите колеги от JLR също биха искали да имат дял“, добавя той.

Главният финансов директор на JLR Ричард Молиньо посочи, че компанията иска „да се въведат някои правила и структура“, защото „всеобщото третиране почти сигурно няма да е от полза за никого“.

Говорител на британското правителство заяви, че „се работи с индустрията, за да се гарантира, че квотата работи ефективно и справедливо“.

Aston Martin призова квотата да включва категории, като например запазване на част от нея за висок клас спортни автомобили. Все пак модели с ограничени производство, като хибридния суперавтомобил Valhalla, струват около 1 млн. долара, така че прилагането на по-високите мита би било болезнено.

Друго решение би било квотата да се разпредели въз основа на обема на продажбите от миналата година. Това обаче рискува да облагодетелства утвърдените участници пред новите играчи или тези, които очакват много по-високи продажби в бъдеще. Може дори да си представим продажба на квота на търг.

Всичко това звучи сложно и потенциално противоречиво, така че в идеален свят Обединеното кралство просто би убедило САЩ да увеличат тавана до ниво, което позволява на износа на автомобили да расте с разумни темпове. Все пак британските производители на луксозни автомобили нямат толкова много конкуренти в САЩ и повечето компании са твърде малки, за да оправдаят изграждането на завод в страната.

Все пак съществува вероятността президентът на САЩ да не е особено склонен да помогне на Jaguar.

Британската марка намалява продажбит, преди да се електрифицира напълно през 2026 г. - стратегия, която вече е широко осмивана заради неортодоксалния си дизайн и маркетинг. Миналата седмица Тръмп атакува марката в Truth Social заради нова реклама, на която не се вижда нито едно превозно средство, с въпроса „Кой иска да си купи Jaguar, след като е видял тази позорна реклама?“.

Ако ребрендирането на Jaguar е „бедствие“, както твърди Тръмп, тогава компанията няма да продава чак толкова много коли на американците. И във всеки случай, новата стратегия на Jaguar е да продава по-малко коли на по-високи цени, което може да помогне за управлението на квотите.

Тази деликатна ситуация несъмнено ще бъде разрешена по един или друг начин, но тя подчертава несигурността и объркването, които причиняват митата на Тръмп. Дори уж благоприятна търговска сделка с Обединеното кралство се оказа пълна с проблеми.