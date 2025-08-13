Новият електрически пикап на Ford за 30 хил. долара вещае сблъсък с Вашингтон

Разстоянието от Детройт до Вашингтон е малко повече от 800 километра. Що се отнася до електрическите превозни средства обаче, градът и столицата на САЩ вече дори не са на една и съща пътна карта и нито американската автомобилна индустрия, нито администрацията на президента Доналд Тръмп са в по-добро положение, пише Bloomberg.

Ford Motor Co. организира събитие в началото на седмицата в завод в Кентъки, за да представи нова стратегия за електрическите превозни средства, която главният изпълнителен директор Джим Фарли сравни с появата на Model T за компанията.

Ford се стреми да пусне изцяло електрически, среден по размер пикап през 2027 г. на цена от около 30 000 долара. Тази цифра е не само с около 10 000 долара по-ниска от цената на сравними модели с бензинов двигател, но е същата сума, която Ford загуби за всеки от съществуващите електрически автомобили, продадени през последните 12 месеца.

Постигането на целта изисква използването не само на по-евтини батерии, но и на по-малки батерии като цяло, тъй като те представляват най-големия разход при електромобилите. Нещо повече, това означава препроектиране на цялото превозно средство и начина, по който е направено.

Към днешна дата, проекти като пикапа F-150 Lightning на Ford представляват до голяма степен електрифицирани версии на съществуващи модели. Новата „универсална“ платформа за електрически превозни средства е проектирана от нулата в завод в Калифорния и ще бъде изградена на нов формат на поточна линия, който използва леене в голям мащаб и разделя автомобила на три основни компонента, които се обединяват. Резултатът, според Ford, е автомобил, който е лишен от три четвърти от обичайните части и комплексно окабеляване, което свива времето за производство с 15%.

Духът на Tesla Inc. преследваше събитието, и не само защото Дъг Фийлд - ръководител на отдела за електрически автомобили на Ford - е бивш талант от автомобилната компания на Илон Мъск. Леенето в големи мащаби, намаляващо броя на отделните части и заварките, се рекламира от Tesla от години. Фийлд всъщност говореше за новия електрически автомобил на Ford като за по-евтин за притежаване от Tesla Model Y, което не би било лесно за постигане, предвид срива в цените на употребяваните автомобили на Tesla.

Най-близкият до Tesla аспект от всичко обаче е микс от смели намерения на Ford и ограничени детайли. Присъстващите на събитието получиха само малко информация по отношение на спецификациите, включително пробега. Те чуха повече за производствения процес, отколкото за самото ново превозно средство.

Важно е да се уточни евентуалната цена и крайния срок. И за разлика от Мъск, Фарли не може да очаква много снизхождение за това, че рекламира визия, която след това или не я изпълнява, или изпълнява половинчато с години закъснение.

Докато една неясна публикация на Мъск в социалната платформа X може да добави стойност към пазарната капитализация на Tesla, събитието за електрически превозни средства на Ford едва успя да тласне нагоре цената на акциите на концерна. Тъй като Ford все още се бори с някои проблеми, включително с огромните загуби при бизнеса с електрически превозни средства, Фарли рискува много както за компанията си, така и за себе си.

Това е още по-забележително, като се има предвид моментът. Намираме се в първата година от мандата на администрацията на Доналд Тръмп, която е решена да смаже това, което републиканецът нарече „измама“ с електромобилите.

Накратко, ако Ford иска да се откаже от амбициите си за електрически превозни средства под прикритието на политически императиви, сега е моментът. Компанията се оттегли донякъде от по-ранните си цели, като изостави и модели, задвижвани изцяло с батерии, насочвайки се към по-широк микс, включващ хибриди и електрически превозни средства с удължен пробег. Но все пак компанията публично обвърза стратегията си с изцяло нов начин за проектиране и производство на напълно електрически превозни средства, който ще се появи на пазара в рамките на две години.

Това се случи само няколко седмици, след като колегата на Фарли от General Motors Co., Мари Бара, заяви по време на представяне на финансовия отчет на компанията, че „рентабилното производство на електрически превозни средства“ продължава да бъде „северната звезда“ на компанията.

Детройт е насочил погледите си по-далеч от Вашингтон и след 2028 г., наблюдавайки напредъка, който електрическите превозни средства отчитат по целия свят, водени от китайските конкуренти. Да се наблюдава как американската администрация се стреми да подкопае технология, в която местният автомобилен сектор инвестира, за да подсигури бъдещето си, е смущаващо.