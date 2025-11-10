Китайските марки, а не митата на САЩ са най-голямата заплаха за бизнеса на Honda

Понижената прогноза за печалбата на Honda подчертава непосредствения натиск от американските мита и глобалния недостиг на чипове - но по-дълбокото, дългосрочно предизвикателство се крие в засилващата се конкуренция от страна на китайските производители на електрически превозни средства, пише Ройтерс.

Вторият по големина японски автомобилен производител коригира надолу перспективата си за годишната печалба с една пета в петък (7 ноември), позовавайки се на еднократните разходи за електрически превозни средства и недостига на компоненти, използващи чипове от базираната в Нидерландия Nexperia.

Honda също така оцени щетите от американските мита в размер на 385 млрд. йени (2,6 млрд. долара), въпреки че това е по-малко от първоначално изчислените 450 млрд. йени.

Но по-належащата грижа за Honda – както и за други японски производители на автомобили - е постоянната ерозия на пазарния им дял в Югоизточна Азия, регион, където някога доминираха.

Доскоро японските автомобилни производители вярваха, че могат да защитят азиатския си бизнес извън Китай от спада, който преживяваха на най-големия автомобилен пазар в света. Това предположение вече не е валидно.

„На пазари като Тайланд конкурентната среда е доста интензивна и като цяло загубихме конкурентното си предимство по отношение на цените“, признава вицепрезидентът на концерна Нория Кайхара пред журналисти на 7 ноември.

Предизвикателството надхвърля ситуацията с намаляващите продажби. Автомобилните производители реагират, като увеличават стимулите и намаляват цените, за да привлекат купувачи, изтъква Кайхара. Това означава по-скромни печалби.

Honda очаква да продаде 925 000 автомобила в Азия, включително в Китай, през текущата фискална година, което е спад от над 10% спрямо предишната цел за 1,09 млн. продадени автомобила.

Преди това компанията очакваше да продаде с 5000 по-малко коли в Азия извън Китай, отколкото през миналата година; сега този спад се е задълбочил до 75 000 броя.

Конкуренция в лицето на китайските производители на електрически превозни средства като BYD прави все по-трудна ситуацията за японските марки в Югоизточна Азия, включително Тайланд и Индонезия.

„Югоизточна Азия вече е значително повлияна от китайските играчи“, изтъква източник, запознат с проблемите на концерна.

Напредъкът на BYD и компания се случва в момент, когато китайската автомобилна индустрия е изправена пред брутална ценова война, което подтиква производителите да се разширяват агресивно в чужбина.

Продажбите на дребно на Honda в Индонезия са спаднали с близо 30% през първите девет месеца в сравнение със същия период на миналата година,. В Малайзия те се свиват с 18%, а в Тайланд - с 12% за същия период.

Компанията не планира да пуска нови модели за региона от тази фискална година до следващата, забавяне, което може да свие пазарния ѝ дял допълнително.

САЩ остават водещият пазар за Honda по обем, като представляват 42% от световните ѝ продажби, което е с 4% повече на годишна база. Но дори и да не се вземат предвид американските мита, Honda се сблъсква с трудности и в Северна Америка.

Недостигът на чипове наложи затваряне на завода ѝ в Мексико и корекции в производството в САЩ и Канада, което допринесе за понижаване на перспективите за оперативната печалба.

По-рано тази година Honda и Nissan поприключиха неуспешно процеса по проучване на евентуално сливане. Слабите позиции на Honda и Nissan, които иначе биха могли да се възползват от евентуални икономии от мащаба, правят възобновяването на тези дискусии малко вероятно.

„Сливането на Honda с Nissan или с Mitsubishi в момента би било съюз на слабите“, посочва Йошио Цукада, основател на Tsukuda Mobility Research Institute.