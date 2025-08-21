IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Соларните панели превземат Тексас - сърцето на петролната индустрия в САЩ

Секторът остава в подем въпреки смяната на енергийната визия в Белия дом

16:47 | 21.08.25 г.
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

С едни от първите си укази новият американски президент Доналд Тръмп премахна субсидиите за зелената енергия, които прие предишната администрация в Белия дом. Това все още не спира изграждането на соларни централи, сочат данните на щатската Администрация за енергийна информация (EIA).

През първото полугодие в САЩ са инсталирани соларни централи с капацитет от 12 гигавата. Плановете са до края на годината да бъдат добавени още панели с общ капацитет от 21 гигавата. Ако те бъдат осъществени, то половината от новите енергийни мощности в страната през тази година ще бъдат фотоволтаици.

Едно от местата, където се развива соларната индустрия, е Тексас - щатът познат повече с петролните си кладенци, които имат силната подкрепа на Доналд Тръмп. Досега там са изградени соларни панели с капацитет от 3,2 гигавата, или 27% от всички нови соларни централи в САЩ. Очакванията са, че през втората половина на годината ще бъдат инсталирани още 9,7 гигавата соларни панели. През миналата година щатът изпревари Калифорния по инсталирана соларна мощност.

Проектите за фотоволтаици в Тексас се развиват съвместно с планове за изграждане на мощности за съхранение на енергията - 7 гигаватчаса, като повечето от тях ще бъдат готови към края на годината.

Всъщност през 2025 година зелената енергетика е в подем - останалите нови проекти за енергийни мощности в САЩ са основно за батерийни мощности, вятърни паркове и газови електроцентрали, показват данните на EIA. Очакванията са, че тази година ще бъдат инсталирани енергийни мощности с капацитет от 64 гигавата, което ще бъде рекорд за САЩ, отбелязва още агенцията.

Последна актуализация: 16:47 | 21.08.25 г.
