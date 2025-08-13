Цената на бензина в Русия расте безконтролно

Цената на бензина в Русия на Петербургската стокова борса се е повишила с 45% от началото на годината - от 55 хил. рубли за тон до регистрираните преди ден рекордни малко над 80 хил. рубли за тон за бензин АИ-95, сочат данните на борсата, цитирани от руското издание "Комерсант". Само от началото на лятото ръстът е от 32 на сто, за август - от 7%.

Вече има и отражение по бензиностанциите, където бензините поскъпват по-бързо от темпа на инфлацията - с 11% от началото на годината спрямо ръст на останалите цени, измерени от Росстат, в рамките на 8,2%.

Според "Комерсант" няма резерви на пазара, които да бъдат извадени и да бъде блокиран ръстът и това се случва въпреки забраната за износ на горива, която наложи правителството до края на август.

Заради тази ситуация ще има спешна среща с водещите петролни компании и вицепремиера Александър Новак, съобщава "Интерфакс", позовавайки се на своите източници. Целта е да бъде намерен начин поскъпването на бензина да не надвишава нивото на инфлацията. Според анализатори, коментирали темата в руски медии, държавата може да се намеси директно, ако цените на борсата се повишат с повече от 10% от началото на август, сред възможните мерки е и бързо увеличаване на вноса от Беларус.

От Министерството на енергетиката признават, че има недостиг на горива, което е предизвикано от "непланирани ремонтни работи в рафинериите". То се влошава от сезонния ръст на търсенето. Очакванията са, че тези проблеми ще бъдат преодолени след ускорена работа по съоръженията за преработка и увеличаване на работата на други рафинерии.

Няколко големи рафинерии, сред които най-голямата на "Роснефт", както и съоръжения на "Лукойл", спряха работа в последните седмици след атаки с украински дронове. Беше фиксирана и първата атака към Република Коми, като целта беше отново рафиерия.

В нощта срещу 13 август преработващите мощности отново бяха под атака. В социалните мрежи има съобщения за пожари в рафинерия във Волгоградска област, както и в рафинерията в Славянск на Кубан (Краснодарския край). Министерството на отбраната на Русия съобщава за 46 свалени дрона в ранните часове на 13 август, от които 11 над Волгоградска област, 5 над Краснодарския край и два над Азовско море.

Федералната антимополна служба (ФАС) съобщава, че анализира работата на 12 хил. бензиностанции в страната, за да провери дали има злоупотреби. През юли стана ясно, че има производство за нарушения, започнало срещу петролното звено на "Газпром".