IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Цената на бензина в Русия расте безконтролно

Причината е недостиг на горива, причинен от непланирани ремонти в рафинериите, казва Министерството на енергетиката

09:36 | 13.08.25 г. 7
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Цената на бензина в Русия на Петербургската стокова борса се е повишила с 45% от началото на годината - от 55 хил. рубли за тон до регистрираните преди ден рекордни малко над 80 хил. рубли за тон за бензин АИ-95, сочат данните на борсата, цитирани от руското издание "Комерсант". Само от началото на лятото ръстът е от 32 на сто, за август - от 7%.

Вече има и отражение по бензиностанциите, където бензините поскъпват по-бързо от темпа на инфлацията - с 11% от началото на годината спрямо ръст на останалите цени, измерени от Росстат, в рамките на 8,2%.

Според "Комерсант" няма резерви на пазара, които да бъдат извадени и да бъде блокиран ръстът и това се случва въпреки забраната за износ на горива, която наложи правителството до края на август.

Заради тази ситуация ще има спешна среща с водещите петролни компании и вицепремиера Александър Новак, съобщава "Интерфакс", позовавайки се на своите източници. Целта е да бъде намерен начин поскъпването на бензина да не надвишава нивото на инфлацията. Според анализатори, коментирали темата в руски медии, държавата може да се намеси директно, ако цените на борсата се повишат с повече от 10% от началото на август, сред възможните мерки е и бързо увеличаване на вноса от Беларус.

Свързани статии

От Министерството на енергетиката признават, че има недостиг на горива, което е предизвикано от "непланирани ремонтни работи в рафинериите". То се влошава от сезонния ръст на търсенето. Очакванията са, че тези проблеми ще бъдат преодолени след ускорена работа по съоръженията за преработка и увеличаване на работата на други рафинерии.

Няколко големи рафинерии, сред които най-голямата на "Роснефт", както и съоръжения на "Лукойл", спряха работа в последните седмици след атаки с украински дронове. Беше фиксирана и първата атака към Република Коми, като целта беше отново рафиерия.

В нощта срещу 13 август преработващите мощности отново бяха под атака. В социалните мрежи има съобщения за пожари в рафинерия във Волгоградска област, както и в рафинерията в Славянск на Кубан (Краснодарския край). Министерството на отбраната на Русия съобщава за 46 свалени дрона в ранните часове на 13 август, от които 11 над Волгоградска област, 5 над Краснодарския край и два над Азовско море.

Федералната антимополна служба (ФАС) съобщава, че анализира работата на 12 хил. бензиностанции в страната, за да провери дали има злоупотреби. През юли стана ясно, че има производство за нарушения, започнало срещу петролното звено на "Газпром".

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 09:50 | 13.08.25 г.
руски петрол икономиката на Русия рафинерии дронове
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Енергетика виж още

Коментари

Добави коментар
5
rate up comment 1 rate down comment 1
shushi
преди 36 минути
До: Един Българин Понеже има големи складирания на бензин, цените на едро се пренасят със значително закъснение. Както се вижда Путин е инструктирал и хора да ходят по бензиностанциите и да ги плашат с прокурори да не вдигат цените, което също забавя процеса.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 3 rate down comment 9
zelka007turbo
преди 39 минути
До: Голямиот-пън (по-известен като тошко окарината) Всичко това убаво си го написАл , що тогава из клетият ЕС , тунджата е под път и над път и нема опашки по бензиноколонките , пък в матушата на тази безаналогова ефффтиния едни километрични опашки и то където не са затворени ?! Мхм ?!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 4 rate down comment 0
Един Българин
преди 1 час
До: shushi В момента излиза , че борсовата цена е 1,28лв/л А95 и ако го продават за 1,34лв едва ли ще им излезнат сметките въпреки ниските разходи за транспорт, електрическа енергия и прочие. Или колонката не мери вярно или цента ще е малко по-висока. Разбира се трудно ще догонят европейските цени с акцизите ни въпреки войната :), но и заплащането ако не си войник или маф иот едва ли е като в ЕС.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 9 rate down comment 2
shushi
преди 2 часа
Минималната заплата в Русия е 22440 рубли и при бензин 64 рубли (1.34лв) това са 350л. МРЗ в България е 1077лв и при бензин у нас 2.40лв. това е към 450л. А сега чакаме лудия ръст в цените им на едро да се отрази или като ръст на дребно или като дефицит.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 20 rate down comment 23
Голямото-дърво
преди 3 часа
"Цената на бензина в Русия расте безкотролно",да се чете: Цената на бензина в Русия е безкотролно по-ниска от тази в ЕС. : )
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още