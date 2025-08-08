Къде ще отиде руският петрол, ако САЩ изпълнят заканите си за нови санкции?

На 8 август изтича ултиматумът, който американският президент Доналд Тръмп даде на Русия за прекратяване на бойните действия в Украйна. Той предупреди, че ще следват нови санкции срещу руския петролен сектор и показа, че този път изглежда сериозен, налагайки наказателни мита от 25% върху вноса на индийски стоки заради вноса на руско черно злато.

По отношение на Русия има данни, че се готвят и други мерки, чиято цел е да бъдат затворени възможностите за избягване на санкциите, както и по отношение на тавана на цената на руския петрол. Анализаторите се колебаят дали санкции действително ще бъдат наложени на фона на последните изявления за течаща подготовка за среща между Тръмп и руския президент Владимир Путин.

По данни на Ройтерс обаче индийски рафинерии се отказват от руския петрол и в периода септември - октомври двете най-големи държавни рафинерии - Indian Oil Corp и Bharat Petroleum Corp., ще купят 22 млн. барела неруски петрол. Компаниите ще купуват от САЩ, Близкия изток, Бразилия, Либия и Нигерия.

Това обаче поставя въпроса къде тогава ще отиде руският петрол, посочва Bloomberg. Индия е най-големият купувач на суровината, доставяна по морски път. Китай получава и тръбен, и петрол от танкери от Русия. Средно доставките на руските петролни компании до Индия са около 1,7 млн. барела на ден.

Сега тези количества си търсят нов купувач и вероятно това ще е Китай, пише още в анализа на Bloomberg. Страната вече декларира, че няма да допусне намеса в своята енергийна сигурност, но и политиката на Пекин показва, че се пази от прекомерна обвързаност с един доставчик на енергийни продукти. Освен руски, Китай в момента купуват и ирански петрол, който също е под санкции и се продава с големи отстъпки, а и качеството на руския петрол е по-лошо от това на иранския.

Китайската икономика изпитва своите затруднения, което също е фактор, ограничаващ покупките на петрол. В същото време САЩ заплашиха с наказателни мита и Пекин и макар че Китай е единствената страна, която има с какво да отговори на американски ултиматум (заради редкоземните елементи), не е съвсем ясно дали ще рискува, за да получи още руски петрол.

Следващият в списъка е Турция, която в момента купува 6% от руския износ. Но увеличаването на руския сорт "Уралс" в микса на рафинериите в страната вероятно ще ги натовари технически, а и в момента Анкара е малко встрани от вниманието на Тръмп и едва ли ще иска излишно да го привлича върху себе си.

Русия също така може да опита да се справи сама с излишния петрол, но капацитетът ѝ за съхранение е до голяма степен запълнен. Страната ограничи износа на горива, за да се справи със спекулата, но заради атаки към едни от големите рафинерии в южните части на Русия, няма възможност да преработи този петрол и да го лансира на вътрешния пазар.

Ако санкциите срещу танкерите бъдат ефективни и големи количества руски петрол не могат да бъдат доставени, това ще се отрази и на световните петролни пазари. Очакванията на Capital Economics сочат, че при това положението цената на петрола може да се повиши с между 10 и 20 долара за барел.

Намирането на нови пазари винаги отнема известно време, през което петролът трябва да бъде съхраняван - в складове или на борда на танкерите, които го превозват. На петролните пазари има една максима, че ако цената е точната, петролните доставки ще текат, пише в заключение Bloomberg и допълва, че сега политическата цена е нещо, което трудно ще пасне.