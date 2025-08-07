Подновените атаки към рафинериите изваждат на пазара още руски петрол

Русия ще увеличи износа на петрол през терминалите на западните си пристанища през август с до 2 млн. барела на ден, съобщават източници на Ройтерс. Това е с около 200 хил. барела на ден повече спрямо предходните изчисления. Причината са подновените атаки с дронове по руските рафинерии.

От края на миналата седмица работата си спряха две рафинерии в Рязанска и в Самарска област, собственост на "Роснефт". В нощта срещу 7 август украинските дронове предизвикаха мащабни пожари и в Афипската рафинерия в Краснодарския край. Това е една от най-големите рафинерии в южните части на Русия. Рафинерията в Рязанска област пък осигурява около 5% от преработените петролни продукти в страната.

Източници на Ройтерс съобщават, че ремонтът на двете рафинерии на "Роснефт" ще отнеме поне месец.

Подновените атаки ще предизвикат нов натиск на вътрешния пазар - в края на юли правителството ограничи износа на бензина от производители и от търговци до края на август. Причината е недостиг и подозрения за спекула, довела до по-високи цени на бензините. Петролните компании опитват да изнасят петролните продукти, а не да ги доставят на вътрешния пазар, където цените са контролирани от държавата.

Интересно е и дали увеличените количества петрол ще могат да бъдат реализирани. Преди ден САЩ наложиха наказателни мита за Индия, която е един от основните купувачи на петрол, доставян с танкери. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще има "още много санкции" срещу държавите, купуващи руски енергопродукти, включително и Китай.

Доставките на руския петрол са допълнително ограничени от санкциите срещу "тайния флот", чрез който Русия избягва ограниченията върху цената на петрола си. В Москва решиха проблема със санкциите срещу петролния сектор, наложени от Запада, купувайки стари танкери, някои от тях дори и предвидени за скрап. Често те плават без застраховки и извършвайки рискови маневри, за да избегнат засичането. Но заради ниската цена на петрола на световните пазари и основният руски сорт "Уралс" се търгува под тавана на Г-7 от 60 долара за барел.

Анализи на Bloomberg на базата на данни на руското Министерство на финансите показват, че приходите от петрол намаляват с 33% през юли. Освен ниската цена петролните компании в Русия страдат и от високата стойност на руската рубла.