Санкциите срещу Индия дават резултат, но Китай купува още повече руски петрол

Китайски рафинерии са увеличили почти двойно покупките на руски петрол, сочат данни на Kpler, цитирани от Bloomberg. От началото на месеца доставките на сорта "Уралс" се увеличават от около 40 хил. барела дневно до 75 хил. барела дневно. В същото време покупките на Индия намаляват от средното 1,18 млн. барела дневно до 400 хил. барела заради санкциите на САЩ.

Китай е най-големият вносител на руски петрол, но предпочита сортовете от Далечния изток, а не идващия от европейските терминали водещ руски сорт "Уралс", пояснява Bloomberg. Страната също така получава и около 800 хил. барела дневно петрол по петролопроводи.

Според анализатори, цитирани от агенцията, в момента китайските рафинерии взимат петрола, останал свободен от Индия. Вероятно това става с големи отстъпки в цената, които получават от руските доставчици. Може да има и още увеличаване на доставките, особено ако цената остане атрактивна.

На този етап в Белия дом не обсъждат въвеждането на санкции срещу Русия, или нови вторични санкции, които да засегнат Китай. Американският президент Доналд Тръмп обаче наложи наказателни мита от допълнителни 25% за Индия и от 50% за Бразилия заради покупката на руски енергоресурси.

Съветникът по търговските въпроси в Белия дом Питър Наваро коментира индийските покупки на руски петрол като "опортюнистични" и подкопаващи усилията да бъде спряна руската военна машина. Но също така призна, че Вашингтон не може да си позволи санкции срещу Китай, без да пострадат и САЩ.

Анализатори от Rystad Energy също са категорични, че Тръмп няма да предприеме нищо, което знае, че не може да постигне. Санкциите срещу Индия дават резултат, но едва ли това ще се случи и с Китай, допълват те.

Санкциите накараха Индия да се отдръпне от САЩ и да потърси задълбочаване на връзките с Китай, коментира още Bloomberg. Във вторник (19 август) китайският външен министър Ван И ще посети Индия за първи път от три години и е планирана среща с премиера Нарендра Моди. Индийският премиер изрази подкрепата си "за своя приятел" Владимир Путин след срещата в Аляска в края на миналата седмица.