Русия предлага съблазнителни отстъпки за петрола си, за да запази Индия

След кратко прекъсване индийските държавни рафинерии Indian Oil и Bharat Petroleum отново са поръчали руски петрол, пише Bloomberg, позовавайки се на свои източници. Според тях заявените танкери ще бъдат доставени през септември и октомври. По данни на агенцията вносът на руски петрол е намалял от 1,7 млн. барела до 400 хил. барела на ден. И двете компании не са отговорили на журналистически въпроси за потвърждаване на информацията.

Индийските рафинерии са изкушени от големите отстъпки, които обещава Русия, за да запази индийския пазар. На световните пазари европейският сорт "Брент", който е референтен за повечето петролни договори, достига цена от около 66 долара за барел, което подсказва, че руският петрол се предлага под тавана от 60 долара, предложен от Запада, и сортът "Уралс" се предлага за около 57 долара за барел.

Роман Бабушкин, един от руските дипломати в посолството в Ню Делхи, коментира, че Москва може да предложи още и пазар за индийските стоки, засегнати от наказателните мита на Вашингтон. Русия ще даде и технология за производство на самолетни двигатели в Индия, отбелязва още той.

Индия няма нужда от руския петрол, за да покрива собствени нужди от горива

САЩ са най-големият търговски партньор на Индия, докато Русия заема четвърто място. Според съветника на Белия дом Питър Наваро покупките на руския петрол не са продиктувани от вътрешните нужди на Индия, а са по настояване на "петролното лоби" и преработеният руски петрол се изнася.

Финансовият министър на САЩ Скот Бесънт потвърди, че САЩ няма да се поколебаят да наложат наказателни мита и това ще се случи от 28 август. На този етап подобни санкции срещу Китай не се предвиждат, посочва още той, цитиран от Bloomberg.

Агенцията припомня, че преди дни Бесънт обясни, че само Индия е увеличила покупките на руския петрол от началото на войната в Украйна и затова само на нея сред големите икономики се налагат и наказателните мита.

Заедно с редовната ставка вносът на повечето индийски стоки в САЩ се облага с 50%.