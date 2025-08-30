Руските петролни гиганти страдат заради скъпата рубла и ниските цени

Печалбите на руските производители на петрол намаляват през първата половина на годината, притиснати от по-ниските цени на суровия петрол и по-силната рубла.

„Роснефт“, държавният гигант, който осигурява повече от една трета от общото производство на петрол в Русия, отчете 245 млрд. рубли (3 млрд. долара) нетна печалба през първите шест месеца на годината, което е с над 68% по-малко от същия период на 2024 г., се казва в изявление на производителя от събота, цитирано от Bloomberg.

„Първата половина на тази година се характеризира с по-ниски цени на петрола, главно поради свръхпроизводството“, посочва в изявлението си главният изпълнителен директор на „Роснефт“ Игор Сечин. „Освен това имаше увеличаване на отстъпките за руски петрол поради затягането на санкционните ограничения на ЕС и САЩ и значителното укрепване на валутния курс на рублата, което се отрази негативно на финансовите резултати на всички износители“, допълва още той.

Понижението е налице, след като по-слаби резултати отчетоха и руските конкуренти на „Роснефт“. По-рано през седмицата „Лукойл“, вторият по големина производител на петрол в страната, и „Газпром нефт“, петролното подразделение на националния газов гигант „Газпром“, отчетоха спад от над 50% на годишна база в печалбата си за първото полугодие. По-малкият им конкурент „Татнефт“ отбеляза понижение от 62%.

Нетната печалба на водещите руски петролни компании през периода януари-юни 2024 г. и януари-юни 2025 г. Графика: Bloomberg LP

По-ниските цени на суровия петрол н международно равнище подкопаха печалбите на големите петролни компании по цял свят през първата половина на годината на фона на опасения от пренасищане. Групата ОПЕК+ възстановява ограничените досега доставки по-бързо от очакваното, докато търговската политика на президента на САЩ Доналд Тръмп заплашва да забави световната икономика.

Не е ясно доколко спадът в печалбата на „Роснефт“се дължи на западните санкции и ограничения срещу Русия, които бяха наложени в отговор на войната в Украйна, за да се ограничи достъпът на Кремъл до средства за поддържане на конфликта.

Според изчисления на Bloomberg, базирани на данни на Argus Media, средната цена на петрола сорт Уралс достига 58 долара за барел през първата половина на тази година, което е с над 13% по-малко от предходната година.

В същото време рублата поскъпна с почти 23% до 78,4685 рубли за щатски долар към 30 юни спрямо края на миналата година. в същото време основният лихвен процент в Русия остава близо до рекордно високите си нива. Укрепването на валутата означава, че руските производители получаваха по-малко рубли за всеки добит и продаден барел.

Въпреки че Руската централна банка намали разходите по заеми с общо 300 базисни пункта по време на срещите през юни и юли, темпът на съкращенията е „очевидно недостатъчен“, коментира Сечин.

„Едно от последствията от поддържането на основния лихвен процент на високо ниво за дълго време е прекомерното поскъпване на рублата, което води до загуби както за руския бюджет, така и за компаниите износители“, каза той. Това води и до увеличаване на разходите за обслужване на дълга, влошаване на финансовата стабилност на корпоративните кредитополучатели и подкопаване на инвестиционния потенциал, добави още Сечин.