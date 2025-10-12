IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Русия губи статуса "бензиностанция, маскирана като държава", но има и по-лошо

Дефицитът на горива се усеща най-силно от руснаците, но може да е само върхът на айсберга на проблемите в петролния сектор

09:24 | 12.10.25 г. 14
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Малко след анексирането на Крим сенаторът Джон Маккейн, един от най-големите русофоби в САЩ, нарече Русия "бензиностанция, маскирана като държава". След ефективните удари на украинските дронове през последните два месеца този статус е под заплаха - дефцитът на горива в страната вече досигна 20% от потреблението и от износител Русия вече внася бензин не само от свои сателити като Беларус (до 49 хил. тона през септември, или четири пъти повече спрямо август), но и от Китай, където продава голяма част от петрола си с голяма отстъпка.

Ударите на Украйна са съсредоточени в европейските рафинерии на Русия. Според азербайджанското издание Minval те са най-големите и модернизирани. Капацитетът им на преработка е около 4,5 млн. барела петрол на ден спрямо 1 млн. барела на ден в рафинериите на изток. Оборудването им е западно - въпреки че разчита основно на петрола, Русия не произвежда оборудването за добив и преработка и разчита на западни компании.

Сега, заради санкциите достъпът до резервните части е затруднен, което прави ремонта на повредените рафинерии по-бавен и по-скъп. Последните украински атаки са фокусирани в една от най-скъпите части от рафинериите - съоръженията за първична преработка на петрол, и проблемите вече са налице. Дори и медиите в страната признават за дефицит на горива, въпреки че го описват като "локален проблем" и причината за този недостиг не се уточнява. Повишените цени пък се преследват от комисията за защита на конкуренция като "спекула".

Украинският военен анализатор Олександър Коваленко отбелязва, че ако ударите по рафинериите в Западна Русия продължат, дори и без да увеличават интензивността си, до средата на 2026 година могат да причинят щети, възстанвяването от които да отнеме години.

Но това все още не е най-страшното за руския петролен сектор, казват експертите. Намаленият капацитет за преработка оставя много свободни количества петрол за износ. По данни на Bloomberg преди няколко дни от началото на октомври износът на два от големите петролни терминали в Балтийско (Приморск) и в Черно море (Новоросийск) работят вече близо да капацитета си.

Русия е принудена да продава по-големи количества петрол, което обаче сваля цената му. - от началото на октомври най-разпространеният сорт "Уралс" е с цена от 54 долара за барел. А заради санкциите клиентите не са чак толкова много и очакват големи отстъпки. Това намалява приходите, на които разчита руската икономика, включително и за да продължава войната си в Украйна.

Но и това все още не е най-големият проблем за петролната индустрия. При добиви, които превишават износа, липсата на мощности за преработка на петрол и ограничени складове, петролните компании ще трябва да се изправят пред трудното решение да продължат ли да добиват. На пръв поглед това не изглежда толкова страшно, но от години, включително и заради санкциите, Русия трудно разработва нови големи находища на петрол.

През 2018-2019 година, когато руските институции все още разпространяваха статистически данни за петролния сектор, Министерството на енергетиката публикува доклад за изтощаването на петролните находища, посочва още Коваленко. В публикацията "За състоянието и използването на минно-петролните ресурси в Руската федерация" се говори и за липсата на достатъчно финансиране и технологии за разработване на перспективни находища, намиращи се в арктическия шелф.

В доклада на федералната агенция, която отговаря за развитието на подземните богатства (Роснедра) се говори за степен на изтощаване на петролните находища от 57% (през 2019 година). Причината е по-бързият добив, отколкото въвеждане в експлоатация на нови находища. Най-тежка е ситуацията в старите петролни региони - Северен Кавказ и Южния федерален окръг, се казва още в документа. В находищата по крайбрежието този показател се увеличава най-бързо.

В някои от старите находища делът на петрола от добива е около 40% - останалото са примеси, става ясно още от данните в доклада на институцията.

За изчерпващите се стари находища и трудностите за нов добив говори и един от директорите на "Газпро м Нефт" Олег Третяк пред "Комерсант". Той отбелязва, че две трети от находищата на петрол в Русия са труднодостъпни и призова за разработване на руски технологии и съоръжения за добив, което да направи страната независима. Няма сигнали, че това е приоритет в момента за властите.

Веднъж затворени, старите находища, на които разчета Русия днес, може и да не могат да бъдат въведени отново в експлоатация, отбелязват анализатори. За новите ще са нужни години след падането на санкциите (или края на войната в Украйна).  Това вече ще е сериозен проблем за петролната индустрия, което освен статут на "бензиноколонка" може да отнеме и титлата на водещ износител на петрол и петролни продукти на Русия.

Но дали това е най-страшното за руската икономика? Според данни на щатската Администрация за енергийна информация (EIA) цената на петрола ще достигне 50 долара за барел през 2026 година. Според прогноза на Goldman Sachs сортът "Брент" може да падне и до 40 долара за барел, ако световната икономика започне да се забавя, което не е невъзможно на фона на митата, налагани от САЩ, и Саудитска Арабия продължава да настоява да си върне пазарния дял.

Според британското издание The Telegraph ситуацията започва да напомня пазарите през 80-те години на миналия век, когато се стигна до разпада на СССР. 

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 09:37 | 12.10.25 г.
руски петрол икономиката на Русия сакции срещу Русия бензиностанции
FireT
преди 11 минути
Разпад на руззия - 3та серия. Подобен сценарий, само главните герои са сменени. Както и Афганистан с Украйна. а Жужето продължава да харчи по няколко нови училища на ден. Руснаците никога не са имали по-слаб лидер от него. А там са се нагледали на ръководниМалоумници, принципно.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Алехандро
преди 1 час
До: гъбко---тошко сменя памперса в момента, по-късно ще ти отговори!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
xapoznai
преди 1 час
Няма санкции за селскостопанската продукция... А иначе бензиностанцията се е насочила стремглаво надолу... Никой не може да каже колко е цялата цена на войната за Русия, но със сигурност става въпрос за трилиони. С всеки ден ставам все по сигурен, че просто ги варят бавно заради атмоните оръжия докато не се разпадне отвътре федерацийката... После ще ги разграбят и накрая може да ги приемат в ЕС на части разбира се...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Алехандро
преди 1 час
За изчерпване на лесните находища, говорихме само преди няколко дни - на форумватата и беше смешно. Смешно е наистина, много е смешно! Хахахахаха!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Алехандро
преди 2 часа
още една дупка - Официалната руска агенция ТАСС съобщи, че руския износ на пшеница е претърпял срив тази година. Спадът е над 30%.Причините са няколко - големи вносители като Египет очакват понижение на цената, докато в същия момент вътре в Русия цената скочи.Големи производители като Аржентина и Австралия имат свръхпродукция и свалиха цената.Не на последно място са и големите транспортни разходи, свързани със санкциите, високи мита и логистичните коридори!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Алехандро
преди 2 часа
съществува, защото те няма подръжката от държавния бюджет и не може да плаща такива високи заплати - класически 'Dutch Disease'.Войната ще си продължава, но цялата тази икономическа пирамида ще рухне. Това е сигурно както е сигурно, че утре пак ще имаме гравитация под краката си. Това са икономически реалности, които никой не е успял да излъже или надхитри. Най-малко пък дребни милиционери от Ленинград ще успеят. Аз лично ще съм щастлив да наблюдавам разпада на Нерушимия СССР втора серия.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Алехандро
преди 2 часа
минимални цени на Китай и Индия а сега даже започнаха да внасят от тях скъп бензин, защото Украинците им гърмят рафинериите. Това е нетна загуба за икономиката им. Останала част на "икономиката" им е военно производство. Всичко което произведе отива на ***. Инвестицията не се връща освен като убити във войната, но пък изсмуква останалите ресурси на държавата. Там са най-високите заплати и никой друг отрасъл не може да съществува, защото те няма подръжката от държавния бюджет и не може да
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Алехандро
преди 2 часа
Едва ли. Това е защото там никога нищо свестно не се е произвеждало. А това е така, защото те винаги 100% са разчитали на износа на нефт и газ. За техен късмет, втория по важност отрасъл е военната им индустрия, която изсмуква всички останали силици на икономиката им. Тази двойна 'Dutch Disease' банкрутира СССР и сега поради войната в Украйна ще унищожи РФ. Никой в Рассия не прави пари ако не е в енергийния или военния сектор. И ето тук е секрета на това как ще умре РФ. Продават нефт и газ на
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Алехандро
преди 2 часа
и да строят безсмислени небостъргачи в пустинята.Рассия е друга бира. Вече повече от 100 години ги управляват неграмотни садисти, *** или милиционери. От 1917 г., та досега, проповядват идеология на глупава империя населена с роби. Те не само, че не могат да вземат мерки против 'Dutch Disease', но и не искат. А и диктаторите им не разбират какво точно става с икономиката им. Имало ли е поне едно нещо което да е произведено в СССР-Рф, което бихте искали да си купите през целия си живот?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Алехандро
преди 2 часа
износител на петрол в Европа, Норвежците структурират печалбите от този отрасъл в Суверен фонд, точно за да избегнат този ефект на 'Dutch Disease'. Такава икономическа ситуация се е случвала на много места по света и е описана преди повече от 150 години. По-тъпите държави като например всички Арабели попадат в тази икономическа клопка. Затова и до сега са 100% зависими от износа си на петрол и нямат абсолютно нищо друго с което да се похвалят. Те поне се опитват да инвестират в западните икономи
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
