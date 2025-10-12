Русия губи статуса "бензиностанция, маскирана като държава", но има и по-лошо

Малко след анексирането на Крим сенаторът Джон Маккейн, един от най-големите русофоби в САЩ, нарече Русия "бензиностанция, маскирана като държава". След ефективните удари на украинските дронове през последните два месеца този статус е под заплаха - дефцитът на горива в страната вече досигна 20% от потреблението и от износител Русия вече внася бензин не само от свои сателити като Беларус (до 49 хил. тона през септември, или четири пъти повече спрямо август), но и от Китай, където продава голяма част от петрола си с голяма отстъпка.

Ударите на Украйна са съсредоточени в европейските рафинерии на Русия. Според азербайджанското издание Minval те са най-големите и модернизирани. Капацитетът им на преработка е около 4,5 млн. барела петрол на ден спрямо 1 млн. барела на ден в рафинериите на изток. Оборудването им е западно - въпреки че разчита основно на петрола, Русия не произвежда оборудването за добив и преработка и разчита на западни компании.

Сега, заради санкциите достъпът до резервните части е затруднен, което прави ремонта на повредените рафинерии по-бавен и по-скъп. Последните украински атаки са фокусирани в една от най-скъпите части от рафинериите - съоръженията за първична преработка на петрол, и проблемите вече са налице. Дори и медиите в страната признават за дефицит на горива, въпреки че го описват като "локален проблем" и причината за този недостиг не се уточнява. Повишените цени пък се преследват от комисията за защита на конкуренция като "спекула".

Украинският военен анализатор Олександър Коваленко отбелязва, че ако ударите по рафинериите в Западна Русия продължат, дори и без да увеличават интензивността си, до средата на 2026 година могат да причинят щети, възстанвяването от които да отнеме години.

Но това все още не е най-страшното за руския петролен сектор, казват експертите. Намаленият капацитет за преработка оставя много свободни количества петрол за износ. По данни на Bloomberg преди няколко дни от началото на октомври износът на два от големите петролни терминали в Балтийско (Приморск) и в Черно море (Новоросийск) работят вече близо да капацитета си.

Русия е принудена да продава по-големи количества петрол, което обаче сваля цената му. - от началото на октомври най-разпространеният сорт "Уралс" е с цена от 54 долара за барел. А заради санкциите клиентите не са чак толкова много и очакват големи отстъпки. Това намалява приходите, на които разчита руската икономика, включително и за да продължава войната си в Украйна.

Но и това все още не е най-големият проблем за петролната индустрия. При добиви, които превишават износа, липсата на мощности за преработка на петрол и ограничени складове, петролните компании ще трябва да се изправят пред трудното решение да продължат ли да добиват. На пръв поглед това не изглежда толкова страшно, но от години, включително и заради санкциите, Русия трудно разработва нови големи находища на петрол.

През 2018-2019 година, когато руските институции все още разпространяваха статистически данни за петролния сектор, Министерството на енергетиката публикува доклад за изтощаването на петролните находища, посочва още Коваленко. В публикацията "За състоянието и използването на минно-петролните ресурси в Руската федерация" се говори и за липсата на достатъчно финансиране и технологии за разработване на перспективни находища, намиращи се в арктическия шелф.

В доклада на федералната агенция, която отговаря за развитието на подземните богатства (Роснедра) се говори за степен на изтощаване на петролните находища от 57% (през 2019 година). Причината е по-бързият добив, отколкото въвеждане в експлоатация на нови находища. Най-тежка е ситуацията в старите петролни региони - Северен Кавказ и Южния федерален окръг, се казва още в документа. В находищата по крайбрежието този показател се увеличава най-бързо.

В някои от старите находища делът на петрола от добива е около 40% - останалото са примеси, става ясно още от данните в доклада на институцията.

За изчерпващите се стари находища и трудностите за нов добив говори и един от директорите на "Газпро м Нефт" Олег Третяк пред "Комерсант". Той отбелязва, че две трети от находищата на петрол в Русия са труднодостъпни и призова за разработване на руски технологии и съоръжения за добив, което да направи страната независима. Няма сигнали, че това е приоритет в момента за властите.

Веднъж затворени, старите находища, на които разчета Русия днес, може и да не могат да бъдат въведени отново в експлоатация, отбелязват анализатори. За новите ще са нужни години след падането на санкциите (или края на войната в Украйна). Това вече ще е сериозен проблем за петролната индустрия, което освен статут на "бензиноколонка" може да отнеме и титлата на водещ износител на петрол и петролни продукти на Русия.

Но дали това е най-страшното за руската икономика? Според данни на щатската Администрация за енергийна информация (EIA) цената на петрола ще достигне 50 долара за барел през 2026 година. Според прогноза на Goldman Sachs сортът "Брент" може да падне и до 40 долара за барел, ако световната икономика започне да се забавя, което не е невъзможно на фона на митата, налагани от САЩ, и Саудитска Арабия продължава да настоява да си върне пазарния дял.

Според британското издание The Telegraph ситуацията започва да напомня пазарите през 80-те години на миналия век, когато се стигна до разпада на СССР.