Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Русия се надява на внос на бензин, който да реши влошаващата се криза с горивата

Ударите с дронове свиха с 20% предлагането на бензин в страната и върнаха опашките и ограниченията по бензиностанциите

13:54 | 02.10.25 г. 16
Снимка: Bloomberg LP
Руското правителство е отменило митата за внос на горива от страните от Евразийския съюз до края на юни 2026 година, съобщава руското издание "Комерсант". Причината е задълбочаващата се криза с бензина в страната след успешната серия от атаки на украинските дронове по рафинериите. По информация на РБК-Россия към края на септември капацитетът за първична преработка на петрол е понижен с 38% - 338 хил. тона в денонощие. Като цяло общият наличен капацитет за производство на бензин и дизелово гориво е намалял с 6% през август и с още 18% през септември.

Според оценките на "Комерсант" към края на септември на пазара не достигат 400 хил. тона бензин месечно при стандартни месечни доставки от 2 млн. тона.

В Русия недостигът на горива се обяснява със сезонното търсене и прибирането на реколтата в "селските" райони, както и с "непредвидени ремонти" на рафинериите. През август и септември обаче Украйна удари с дронове десетина рафинерии в Русия, сред които и втората по големина в страната "Кинеф" в Ленинградска област. Руски експерти отбелязват пред "Комерсант", че в Русия няма производство на оборудване за рафинериите и компаниите разчитат на западни доставки, а заради санкциите ремонтите се бавят. По тази причина и правителството се е решило на няколко стъпки, за да задоволи все по-видимия дефицит на горива в цялата страна.

В редица региони има ограничения на количеството бензин за едно зареждане - 10-20 литра, купони за покупка, фиксирани цени на бензина и други ограничения. В много бензиностанции бензин просто не се доставя и някои от тях затвориха.

Източници на "Комерсант" съобщават, че се подготвя отмяната на митата (от 5%) върху горивата от Китай, Южна Корея и Сингапур. С доставките, които обаче ще могат да бъдат извършени само от определени оператори, сред които "Роснефт", ще бъдат покривани нуждите в източните региони. Така горивата от местните рафинерии, които засега са незасегнати от украинските удари, ще бъдат насочени към централните региони и европейската част на Русия.

Друг източник на допълнителни горива е Беларус, но доставките оттам зависят от количествата петрол, които може да достави "Транснефт" на Беларус. В същото време, освен по рафинерии, украинските дронове атакуват и петролопроводи и помпени станции. Според публикация в The Wall Street Journal САЩ са се съгласили да споделят допълнителна разузнавателна информация, която да позволи на Украйна по-точни и ефективни удари по рафинерии и друга петролна инфраструктура.

В плановете на Москва е още и намаление на екологичните стандарти и връщане на добавката монометиланилин, която увеличава октановото число на бензина, за срок от шест месеца. Добавянето на този компонент беше забранено през 2016 година, защото влошава екологичните показатели на горивата - увеличават се емисиите на азотен окис.

Цените ще се повишават

Според анализатори предлаганите мерки ще имат ефект само за попълване на резервите от горива, които изглежда са изчерпани. Според тях обаче логистичните разходи, плащането на ДДС и акзици, дори и при нулеви ставки на митата, ще оскъпят бензина и вероятно ще го направят нерентабилен за централните райони и европейската част на Русия.

Мярката може да има смисъл за източните региони, но тогава въпросът е дали местните рафинерии ще успеят да се справят с доставките за останалата част на Русия.

Повишаването на цените отново ще ускори инфлацията само месеци след като руската централна банка се реши да започне да намалява основния лихвен процент. Затова се разглежда и вариант правителството да стимулира търговците и те да продават вносния бензин под цената му на международните пазари. В този случай обаче трябва да бъдат използвани пари от бюджета, а там приходите намаляват на фона на по-ниската цена на петрола и свиващите се печалби на петролните компании.

Последна актуализация: 13:54 | 02.10.25 г.
рафинерии икономиката на Русия санкции срещу Русия бензин
Коментари

16
rate up comment 0 rate down comment 0
FireT
преди -166 секунди
До: 0pk, малииии, какво черногледство пОрк. Ама ти ми изкара жужетоП. като някакъв много властен човек. Чак ще ме разтерзае. ХахахахаСмешковци. Не знам дали си запознат, но България е част от ЕС и щом работя за благото на съюза, значи работя и нейното благо. Въпросът е ТИ с какво допринсяш за благото на родината ти. Опитвал ли си се веднъж да бъдеш полезен Или просто си плюеш по държавата/съюза и бълваш фалшиви новини. А, пОрк!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
15
rate up comment 1 rate down comment 0
khao
преди 2 минути
До: 0pk руски, остави ги тия... останалите знаем че Максуда е на изток, не на запаТ !
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
14
rate up comment 0 rate down comment 7
0pk
преди 14 минути
До: FireT , за прогнилия запат ти си разходен матрял от източния фланг. Ще те тупат по рамото, каква добра работа вършиш за благото на НАТО и ЕС (но не и за България, както и сам не споменаваш) и като те нахранят с благи думи и кОрабийки - ще те оставят П. да те разтерзае. Такава е съдбата на националните предатели. :]
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
13
rate up comment 7 rate down comment 1
FireT
преди 18 минути
До: 0pk, нормално, опитваме се да допринасяме за благото на съюзите, в които сме. Да не сме като теб. Живеем на запаТ, пък гоПлюем. Искаме да имаме евро, пък подписваме измислени подписки за BGN-a. Хвалим руззия, пък единствения ни допир до нея е някоя друга руска водка по празниците.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
12
rate up comment 5 rate down comment 1
FireT
преди 20 минути
До: Алехандро, ами не живеел в прогнилия запат, ама сигурно живее в прогнилия запад. И защо никояКопейка не ми отговаря на въпросите? Тоя ясно защо, ама все пак. И как ми милеят за евро и запаДни стоки. Иначе точно този екземпляр преди време обясняваше как Европа щяла да остане без гориво и на тъмно. хахахахаха
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
11
rate up comment 1 rate down comment 7
0pk
преди 24 минути
До: FireT то се вижда от километър, как скъсвате се да бачката за благото на НАТО и ЕС. Като гладни хиени сте. :D
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
10
rate up comment 3 rate down comment 1
Алехандро
преди 32 минути
До: FireTКоуега, много са зле, от 3 години станаха съвсем зле, и да искаме - не можем да им помогнем! Деморализирани мозъци!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
9
rate up comment 9 rate down comment 1
FireT
преди 43 минути
До: 0pk, не живееш в прогнилия запаТ??? Бихте ли обяснили какво е запаТ? И бихте ли обяснили къде живеете по-точно, че да не би да имаме честта да си пишем с единствения българин, приел поканата на др. Путин да живее в руззия. Иначе аз бачкам яко, не ме мисли. Работя за благото на НАТО и ЕС.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
8
rate up comment 1 rate down comment 11
0pk
преди 47 минути
До: FireT аз не живея в прогнилия запат, ти живееш в него и се опитваш да ми го пробуташ и на мен. Отивай да бачкаш, че след като бишнахте паметниците, сега стени от дронове трябва да се строят, а пари липсват. :]
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
7
rate up comment 11 rate down comment 3
Алехандро
преди 58 минути
И да уточним нещо: от началото на годината, цените на горивата в русия са станали с 40% по-скъпи! То, важното е, че инфлЯцията е минимална...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
