Индия е готова да спре да купува руски петрол, ако получава ирански и венецуелски

Индия е съобщила на САЩ, че е готова да спре да купува руски петрол, но ако има възможност да купува петрол от други държави под санкции - Иран и Венецуела, пише Bloomberg, като се позовава на свои източници. Според тях представители на Ню Делхи са посетили САЩ през седмицата и са посочили, че ограничаването на достъпа едновременно до руски, ирански и венецуелски петрол за индийските рафинерии ще доведе до ръст на цената на петрола на световните пазари.

През 2019 г. Индия спря да купува петрол от Иран, а най-голямата частна рафинерия в страната - Reliance Industries, се отказа от покупките на петрол от Венецуела заради санкциите на САЩ срещу двете страни.

В края на август САЩ наложиха наказателни мита на Индия в размер на 50%, след като страната отказа да спре да купува руски енергоресурси. Търговията с петрол и природен газ осигурява малко над една трета от приходите в руския бюджет. Индийските рафинерии се превърнаха в един от големите купувачи на руски петрол след началото на войната в Украйна, след като в търсене на алтернативни пазари Москва предлага големи отстъпки.

Съответно и очакванията са, че Индия ще запише рекорден износ на бензини през 2025 г. Сред големите купувачи са страните от ЕС, но скоро потокът ще пресъхне, защото в 18-ия пакет със санкции страните от общността забранява вноса на горива от преработен руски петрол.

Въпреки митата на Вашингтон Индия продължава да купува петрол от Русия и потърси алтернативи от други държави в ОПЕК+, отбелязва Bloomberg. Причината е, че това би увеличило разходите.

Индия в момента е най-големият купувач на руски петрол, доставян през морските терминали.

Китай, от своя страна, е най-големият купувач на руски петрол, доставян с танкери и през петролопроводи. САЩ обясняват, че не налагат мита на Пекин, защото всъщност страната не е увеличила съществено покупките след началото на войната в Украйна.