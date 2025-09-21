ЕС обсъжда търговски мерки за ограничаване на руския петрол по "Дружба"

В Европейската комисия (ЕК) се обсъждат търговски мерки за ограничаване на вноса на руски петрол по петролопровода "Дружба", съобщават източници на Bloomberg. Според тях в момента се прави анализ на работата на съоръжението, по което доставки от Русия директно получават Унгария и Словакия.

Мярката няма да е част от 19-ия пакет със санкции срещу Русия, който беше представен в края на миналата седмица. Според източниците на Bloomberg Брюксел е представил идеята на европейските представители в петък. Агенцията обръща внимание, че "търговски мерки", например мита, са в обхвата на общата европейска политика и не изисква единодушие при вземането на решение, както са например санкциите, които могат да бъдат блокирани от Унгария и Словакия.

Двете страни остро критикуваха Украйна, когато атака с дронове по помпена станция, свързана с петролопровода, за кратко спря доставките. Още в края на 2022 година ЕС наложи ембарго върху вноса на руски петрол като дерогация за няколко години получиха Унгария и Словакия, които нямат собствени алтернативи за доставка, както и за България, която е изцяло зависима от работата на рафинерията на "Лукойл" в Бургас, работеща тогава предимно с руски петрол.

България се отказа от руския петрол в началото на 2024 година, тоест преди изтичането на крайния срок на ЕК в края на миналата година. Рафинерията ни сега преработва петрол от Казахстан и други доставчици, включително и от Африка. Будапеща и Братислава обаче продължават да купуват руския петрол и да заявяват, че спирането е заплаха не само за тях, но и за енергийната сигурност на целия ЕС.

От Брюксел заявиха, че не виждат заплаха за двете държави без руския петрол, а Хърватия е готова да предостави капацитет от своите петролни терминали за Унгария и Словакия.

Планираните мерки срещу "Дружба" ще дадат възможност на ЕС да отговори на критиките на Белия дом, че ЕС продължава да купува руски енергоресурси, а очакват от САЩ да въведе вторични санкции за купувачите на руски петрол.

По време на реч във Вирджиния през в събота (20 септември) американският президент Доналд Тръмп повтори искането си ЕС да спре да купува петрол от Русия. Той призова Мат Уитъкър, представител на САЩ в НАТО, да "не позволява" това да продължава дълго.

По време на посещението си във Великобритания през изминалата седмица американският президент посочи, че иска да увеличи натиска срещу Москва, но "не и докато хората, за които се боря, продължват да купуват петрол от Русия".

Освен директните покупки на петрол, страните от ЕС внасят и горива, произведени от руски петрол - от Индия или Турция, отбелязва още Bloomberg.