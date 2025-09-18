Украйна ще проверява горивата от Индия за следи от руски петрол

От 1 октомври всички партиди индийски горива, влизащи в Украйна, ще бъдат проверявани в лаборатории за следи от руски петрол, съобщават украински издания. Мярката е подобна на тази за турски бензини и дизелово гориво, въведена за някои от терминалите още в края на 2023 година.

Индия, Китай и Турция са основните купувачи на руския петрол в момента. Голяма част от количествата се преработва и се предлага на европейския пазар, където има ембарго на руски петрол и петролни продукти. Именно това е причината за коментарите на американския президент Доналд Тръмп, че желае и Европа да се включи в санкциите и да спре да купува руски енергоресурси.

Приходите от търговията с петрол и природен газ съставляват към една трета от общите приходи в руския бюджет. Данните на финансовото министерство показват, че през последните месеци приходите намаляват, а причината са ниските цени на петрола на световните пазари.

Според публикация на украинското издание Enkorr от началото на 2025 година в Украйна са внесени 119 хил. тона дизелово гориво от Индия. Това представлява около 18% от общия внос на горива.

Търговци обаче не смятат, че някакви ограничения ще доведат до недостиг на пазара, защото Украйна може да купи горива от Гърция (Hellenic Petroleum, която се отказа да купува руски петрол през 2022 година, или Motor Oil), както и от Близкия изток. Доставките обаче ще бъдат с по-висока цена, защото Индия и Турция купуват руския петрол с големи отстъпки.

Турската Star също има капацитет за допълнителни доставки, тъй като сезонът на лятното търсене е към своя край в страната, а украински търговци отбелязват, че горива могат да бъдат купени и от Полша, допълва "Униан".

Украйна разчита на внос на горива дори и за нуждите на армията, след като руски ракети унищожиха голяма част от рафинериите още в първите месеци на пълномащабната война. Под ударите попадна и една от най-големите рафинерии в Кременчук (Полтавска област), която по-късно възстанови част от работата си. Съоръженията бяха атакувани отново в началото на юни и преработката на петрол отново спря.