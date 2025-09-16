Русия ще трябва да ограничи добива на петрол заради украинските дронове

Руският монополист "Транснефт", оператор на петролопреносната мрежа в страната, е поискал намаляване на добива на петрол, съобщават източници на Ройтерс. Причината са ударите с дронове по рафинерии и петролни терминали, които ограничават капацитета за преработка на петрол и износа. За разлика от Саудитска Арабия Русия няма голям потенциал за съхранение на петрол.

През август Украйна започна методични удари по рафинериите, които спряха работата на поне осем големи съоръжения. Според различни оценки капацитетът за преработка на петрол в Русия е намалял с между 17% и 20%. Атаките продължиха и през септември, като дронове се насочиха към Ленинградска област и подпалиха терминалите в Уст-Луга и Приморск.

В социалните мрежи се разпространяват и видеа с разрушения в Саратовската рафинерия в нощта срещу 16 септември.

През миналата седмица Украйна за първи път атакува Приморск, който има капацитет за износ на 1 млн. барела петрол дневно, или 10% от добивите. През миналата година дронове за кратко спряха доставките през Уст-Луга.

Според военни анализатори Украйна досега се е сдържала от атаки по енергийната инфраструктура на Русия заради вето от предишната администрация в Белия дом. Джо Байдън се опасяваше от ръст на цената на петрола. Доналд Тръмп обаче критикува политиката на Байдън, като заяви, че без удари по нападателя Украйна не може да се защити ефективно.

Приходите от петрол и природен газ формират към една трета от приходите в руския бюджет. Данните на Министерството на финансите за изпълнението на бюджета за август показват, че приходите от търговията с енергоресурсите е намаляла с 25% на годишна база и с 36% спрямо юли до 505 млрд. рубли (6,07 млрд. долара). Според руските власти основната причина е ниската цена на петрола на световните пазари.

"Транснефт" оперира с 80% от добития в Русия петрол. Според два източника на Ройтерс преди дни компанията е предупредила свои клиенти, че няма да могат да използват инфраструктурата на компанията в пълен обем. Компанията е съобщила и на местните добиващи компании, че няма да може да оползотвори добитите количества петрол. От компанията отказват коментар.

В Русия се добиват 9% от петрола по света.

Преди дни украинският президент Володимир Зеленски отбеляза, че украинските дронове са най-ефективната санкция върху търговията с руски петрол на този етап. Анализатори от J.P. Morgan и Goldman Sachs също потвърждават, че въпреки натиска едва ли Азия скоро ще се откаже от покупката на руски петрол заради големите отстъпки, които получава.