IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Дмитрий Песков: Санкциите няма да накарат Русия да промени курса си към Украйна

Междувременно ЕС и САЩ обмислят нови ограничения срещу Кремъл

15:44 | 08.09.25 г. 1
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че международните санкции никога няма да накарат Русия да промени курса си по отношение на Украйна, предаде Ройтерс. Агенцията припомня, че няколко часа по-рано САЩ и Европейският съюз (ЕС) посочиха, че обмислят налагането на допълнителни ограничения срещу Русия.

Западът наложи хиляди различни санкции срещу Русия заради войната ѝ в Украйна от 2022 г. и анексирането на Крим през 2014 г. с цел подкопаване на икономиката ѝ и обществената подкрепа за Владимир Путин.

Путин заяви, че руската икономика, която е отбелязала по-висок ръст от този на страните от Г-7, се справя добре. Той нареди на бизнеса и на властите да се противопоставят на санкциите по всякакъв възможен начин.

Свързани статии

"Никакви санкции няма да накарат Руската федерация да промени последователната позиция, за която президентът неколкократно говори", заяви Песков.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вчера заяви, че е готов да премине към втора фаза на санкции към Русия. Подготовката на ЕС за нови санкции срещу страната се координира тясно със САЩ, заяви днес председателят на Съвета на ЕС Антонио Коща.

Песков заяви, че Европа и Украйна правят всичко възможно, за да привлекат САЩ в своята орбита. Той допълни, че за Кремъл е за предпочитане да разреши конфликта по дипломатически път, но ако това е невъзможно, тогава бойните действия ще продължат.

Икономика на Русия нарасна с 4,1% през 2023 г. и 4,3% през 2024 г., въпреки многобройните западни санкции, наложени след нахлуването ѝ в Украйна, но икономиката се забавя рязко тази година под тежестта на високите лихвени проценти.

/БТА/

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 15:45 | 08.09.25 г.
Дмитрий Песков икономиката на Русия санкции срещу Русия войната в Украйна Владимир Путин
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Свят виж още

Коментари

Добави коментар
1
rate up comment 1 rate down comment 0
zelka007turbo
преди 1 час
Санкциите ги правят все по-силни !! За кво риве Пескофф ?!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още