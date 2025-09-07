Украйна вече произвежда близо 60% от оръжията, които използва във войната

Близо 60% от оръжията, използвани от украинската армия, са произведени в страната, съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски в обичайното си видеообръщение към украинците. Този дял надхвърля целта, която Зеленски си постави преди два месеца, пише британският в. Guardian.

„По време на тази война Украйна достигна точката, в която близо 60% от оръжията, които имаме, оръжията в ръцете на нашите войници, са произведени в Украйна“, коментира държавният глава. „Това са мощни оръжия с много усъвършенствани функции“, добавя той.

През юли президентът призова преструктурираното си правителство да предприеме мерки за увеличаване на производството на оръжия в Украйна, така че да достигнат дял от над 50% от използваните от украинската армия, припомня медията. Това е повече от всякога след обявяването на независимостта от съветската власт през 1991 г.

Украйна се фокусира върху производството на дронове и върху осигуряването на противовъздушна отбрана, за да противодейства на интензивните атаки на Русия с дронове и ракети срещу украински градове.

Среща между Зеленски и Путин в Москва е нереалистична

Зеленски отхвърли поканата на руския президент Владимир Путин за среща в Москва като „нереалистична“. Украинският президент предложи вместо това Путин да отиде в Киев.

По думите на Зеленски, изборът на руската столица като място на среща между двамата държавни глави е знак, че Русия не е истински заинтересована от преговори за мир, казва украинският президент, цитиран от Euronews.

В интервю за американския телевизионен канал ABC News украинският лидер посочва: „Не мога да отида в столицата на този терорист“, защото Украйна е „под ракетни атаки, под обстрел всеки ден“. „(Путин) може да дойде в Киев“, добавя Зеленски в отговор.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява за лични преговори между руския и украинския президент. Двустранна или тристранна среща беше една от основните цели, обсъждани на срещата на Тръмп с Путин в Аляска миналия месец.

По-късно Тръмп заяви, че Путин и Зеленски ще се срещнат, след като украинският президент посети Вашингтон и разговаря с европейските лидери, но Москва поставя допълнителни условия, забавя решението и засилва обстрела на украински градове.

Тази седмица Путин заяви, че е „готов“ да се срещне със Зеленски, но в Москва. В петък говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обясни, че Зеленски е бил поканен в руската столица „за да разговаря, а не да капитулира“.

„Русия се стреми да удължи войната, като се опитва да превърне дипломацията в откровен фарс“, коментира още украинският лидер. Зеленски призовава партньорите на Украйна да засилят санкциите срещу Москва, да увеличат доставките на оръжие за Украйна и да наложат ефективни ограничения върху търговията с руски петрол и газ.

Руските атаки срещу Украйна тази нощ

Русия атакува Киев с дронове тази нощ, като падащи отломки от унищожени дронове предизвикаха пожар в 16-етажна жилищна сграда в украинската столица, според публикация на кмета на града Виталий Кличко в Telegram. Трима души са загинали, сред които и бебе, 18 са ранени, а десетки сгради са с щети, вкл. и седалището на правителството, пише Ройтерс.

Десетки експлозии са регистрирани и в централния украински град Кременчук, като е прекъснато електрозахранването в някои райони, съобщава кметът на града Виталий Малецки в Telegram. В същия регион е имало руски удари и по Кривой рих, насочени към транспортната и градската инфраструктура, съобщава в Telegram ръководителят на военната администрация Александър Вилкул.

В Одеса също е имало атаки през нощта – и с дронове, и с балистична ракета. Руски удари е имало тази нощ и в североизточната Сумска област, като е убит един човек и няколко са ранени. Атака в Запорожска област е ранила най-малко 15 души, съобщава Иван Федоров, ръководител на военната администрация в региона.

Същевременно атака с украински дрон е предизвикала пожар в нефтената рафинерия „Илски“ в Краснодар, съобщават от местната администрация.

Полски и съюзнически самолети са активирани рано в неделя, за да гарантират безопасността на полското въздушно пространство, след като Русия започна въздушни удари в западните части на Украйна, близо до границата с Полша, съобщават от оперативното командване на полските въоръжени сили в публикация в X.