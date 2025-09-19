IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Силната рубла и ниските цени свиват приходите на Русия от петрол и през септември

За първите девет месеца в бюджета ще влязат 6,6 трилиона рубли от търговия с петрол и газ, сочат изчисленията на Ройтерс

10:20 | 19.09.25 г. 1
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Приходите от търговията с петрол и природен газ ще намалеят с 23% на годишна база през септември, сочат изчисления на Ройтерс на базата на заявените досега доставки и данните за добивите в страната. Според тях през този месец в руския бюджет ще влязат 592 млрд. рубли (7,11 млрд. долара). Причината за намалението е силната рубла, както и ниските цени на петрола на световните пазари.

Ако данните се потвърдят обаче, ситуацията спрямо август се подобрява. Министерството на финансите отчете, че парите от търговията с петрол и природен газ в бюджета през миналия месец са 505 млрд. рубли. Правителството отпусна и по-малко субсидии за рафинериите, които спряха работа след ударите с дронове.

За първите девет месеца на годината приходите от петрол намаляват с 20,5% до 6,62 трилиона рубли, показват още изчисленията на Ройтерс. През цялата минала година те надхвърлиха 11,13 трилиона рубли.

Търговията с енергоресурси е основен източник на приходи за руския бюджет. През тази година изпълнението му е на дефицит, който е по-сериозен от заложеното - за първите осем месеца достига 4,2 трилиона рубли, при очаквани 3,8 трилиона рубли за цялата година след актуализацията на бюджета през май.

Свързани статии

Причината са по-ниските доходи от търговията с енергоресурси и растящите разходи, особено за отбрана. Според заложеното в бюджета Русия ще похарчи по това перо 13,5 трилиона рубли, или 6,3% от БВП.

Министерството на финансите трябва да представи за обсъждане новия бюджет на Русия за 2026 година до края на септември. Зам.-ръководителят на Съвета за сигурност - бившият президент Дмитрий Медведев, вече предупреди, че бюджетът за догодина ще бъде "военен". По този начин той отхвърли всички надежди за мирни преговори и прекратяване на бойните действия до края на годината.

През 2023 г. и 2024 г. Русия избегна прогнозите на западни анализатори за рецесия заради войната в Украйна, но през тази година икономиката започна да се забавя, а приходите да намаляват, въпреки че правителството повиши данъците за физическите лица  и корпоративните данъци.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 10:23 | 19.09.25 г.
икономиката на Русия руски петрол
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Енергетика виж още

Коментари

Добави коментар
1
rate up comment 2 rate down comment 0
zelka007turbo
преди 1 час
Стават все по-силни и могъщи ... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още