Приходите от петрол намаляват с 20% и в Русия заговориха за "техническа стагнация"

Приходите от петрол в руския бюджет намаляват с 35% през август до 505 млрд. рубли (6,21 млрд. долара), показват данните на Министерството на финансите. От началото на годината приходите от петрол намаляват с 20,2% до 6 трилиона рубли (73,89 млрд. долара). За четвърти пореден месец приходите от търговията с петрол са под прогнозираните в бюджета. Причината е ниската цена на петрола и скъпата рубла.

По данни на Министерството на икономиката средната цена на сорта "Уралс" през юли е достигнала 60,40 долара за барел спрямо 74 долара през юли 2024 година. Анализите използват цените за юли, защото на тяхна база се изчисляват сумите, които внасят петролните компании в бюджета през август. "Комерсант" прогнозира, че данните за септември ще бъдат по-лоши, защото средната цена на руския петрол през август вече е 57,60 долара за барел.

Това е с около 10 долара над тавана на ЕС, който влезе в сила преди ден. Влиянието на санкцията на ЕС ще може да бъде отчетено през октомври.

Приходите от петрол осигуряват близо една трета от приходите в бюджета. Данните на финансовото министерство още преди няколко месеца вече показаха влошаване на изпълнението на бюджета - дефицитът се разрасна до над 4,8 трилиона рубли (61 млрд. долара) за полугодието.

Русия е в "техническа стагнация"

През второто тримесечие руската икономика е навлязла в "техническа стагнация", заяви Герман Греф, директор на най-голямата руска банка "Сбербанк", цитиран от "Интерфакс". Той направи това изявление по време на Източния икономически форум, който се провежда във Владивосток. Греф също така коментира, че се надява централната банка да не допусне рецесия със своите решения.

Оценките на "Сбербанк" сочат, че при сегашното ниво на инфлацията руската икономика ще започне да се възстановява, когато основният лихвен процент падне под 12%. В опит да бъде овладяна инфлацията централната банка повиши лихвата до рекордните за последните десетилетия 21% през септември 2024 година.

През лятото натискът от страна на бизнеса към гуверньора Елвира Набиулина се увеличи значително и банката понижи лихвата на два пъти в предходните два месеца до 18%. Очакванията са, че до края на годината институцията ще предприеме още намаления, но едва ли лихвеният процент ще падне под 14%.

The Moscow Times обръща внимание, че притеснения за състоянието на руската икономика изказа и министърът на икономическото развитие Максим Решетников, който посочи, че тя се "охлажда по-бързо от очакваното". Преди седмица финансовият министър Антон Силуанов промени в посока надолу прогнозата за ръста на икономиката през 2026 година от 2,5% до 1,5%. Според руски икономисти дори и това може да е оптимистично.

Руският президент Владимир Путин пристигна на форума директно след посещението си в Китай.