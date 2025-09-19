ЕС предлага пълна забрана на руския втечнен газ от 2027 г.

Европейският съюз (ЕС) предлага пълна забрана за вноса на руски втечнен природен газ от 1 януари 2027 г. Мярката е заложена в последния, 19-ти пакет санкции срещу Русия, за да се ограничи способността на президента ѝ Владимир Путин да води войната си в Украйна.

Мерките предвиждат и определяне на таван на цената на руския петрол от 47,6 долара за барел при 60 долара сега.

Забраняват се и трансакции с още руски банки и финансови институции и се въвеждат търговски ограничения за организации в Китай и Индия, които позволяват на Кремъл да заобикаля съществуващите ограничения. Тези мерки засягат и криптоплатформите, като се забраняват трансакциите с криптовалути, съобщи председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен на брифинг.

ЕС въвежда и нови ограничения за директен износ на стоки и технологии, използвани на бойното поле. Блокът разширява и санкционния си списък с 45 компании от Русия и трети страни, които предоставят пряка или непряка подкрепа на руския военно-промишлен комплекс, и с плавателни съдове от руския сенчест флот, превозващ петрол.

Фон дер Лайен посочва, че ЕС работи по ново решение за финансиране на отбранителните усилия на Украйна, базирано на блокираните руски активи. С приходите от тези активи може да се предостави на Украйна заем за репарации, като самите активи няма да бъдат използвани, обясни тя.

„Презрение към дипломацията и международното право“

„Русия показа пълната степен на презрението си към дипломацията и международното право. Тя предприе едни от най-мащабните атаки с дронове и ракети срещу Украйна от началото на войната, като порази правителствени сгради и цивилни домове, удари и офиса на ЕС в Киев, представителството на нашия Съюз. Заплахите за нашия Съюз също нарастват“, коментира Фон дер Лайен на брифинга.

Тя припомня и нарушенията на въздушното пространство на Полша и Румъния от руски дронове от миналата седмица, като посочва, че „това не са действия на някой, който иска мир“.

По отношение на забраната на вноса на руски втечнен газ председателят на ЕК коментира: „Време е да затворим крана. Подготвени сме за това. Спестяваме енергия, диверсифицираме доставките и инвестираме в нисковъглеродни източници на енергия, както никога досега“.

Тя допълва, че 118 кораба от сенчестия флот на Русия са добавени към санкционния списък на ЕС, с което обхванатите от мерките плавателни средства стават 560. Големите компании за търговия с енергия „Роснефт“ и „Газпромнефт“ вече ще бъдат под пълна забрана за трансакции, ще се замразяват активите на други компании, става ясно от нейното изказване.

„Насочваме се към рафинерии, търговци на петрол, нефтохимически компании в трети страни, включително Китай. За три години приходите на Русия от петрол в Европа са намалели с 90%. Сега обръщаме тази страница завинаги“, казва Урсула фон дер Лайен.

„Във война, водена от иновации, прекъсването на достъпа на Русия до ключови технологии е от решаващо значение. Преди всичко, когато става въпрос за дронове“, казва Фон дер Лайен.

Работят ли санкциите?

Според председателя на ЕК, санкциите оказват сериозно влияние върху руската икономика. Тя посочва, че основната лихва в Русия е 17%, а инфлацията остава постоянно висока на фона на свит достъп до финансиране и приходи.

„Още по-интересно е, че когато разговаряме директно с партньори, които разговарят с Русия, те казват, че сред първите руски искания е облекчаване на санкциите. Знаем, че нашите санкции са ефективен инструмент за икономически натиск и ще продължим да ги използваме, докато Русия не седне на масата за преговори с Украйна за справедлив и траен мир“, коментира тя.

„Трябва да бъдем много ясни: това е войната на Русия и извършителят трябва да плати за нея“, добавя тя.

Фон дер Лайен подчертава, че ЕС съгласува санкциите си с партньорите от Г-7, под ръководството на канадското председателство. Тя призовава държавите членки бързо да подкрепят санкционния пакет.

Пазарът на газ е очаквал мерките

Очаква се световният пазар на втечнен природен газ да започне да формира излишък през втората половина на следващата година. Това намалява риска постепенното спиране на руското синьо гориво да окаже натиск върху европейските доставки и да доведе до скок на цените. Това е ключов фактор за ЕС, за да определи кога може да спре потока, пише Bloomberg.

Цените на европейския природен газ спаднаха след новината за новия пакет санкции, което предполага, че търговците са очаквали, че забраната за руски морски товари ще влезе в сила по-рано - преди вълната от нови доставки от САЩ, която се очаква да се усети към края на 2026 г.

Европейските лидери обещаха да продължат да оказват натиск върху Русия да прекрати войната си срещу Украйна на фона на нарастващите дипломатически усилия Кремъл да бъде принуден да преговаря. Дипломати признават пред Politico обаче, че най-ефективните мерки ще дойдат само ако САЩ наложат по-строги икономически ограничения.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще се съгласи на „сериозни“ санкции срещу Русия, ако страните от НАТО се откажат от руския петрол. Страни като Турция, Унгария и Словакия обаче отказват да намерят алтернативни доставчици.