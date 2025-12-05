IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Икономиката на еврозоната е нараснала с повече от първоначално отчетеното

Силното представяне е помогнало за поддържане на стабилен растеж на заплатите

13:24 | 05.12.25 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

През третото тримесечие на годината икономиката на еврозоната се е разширила с повече от първоначално съобщеното благодарение на ръст в инвестициите и потреблението, предава Bloomberg.

Производството е нараснало с 0,3% спрямо предходните три месеца, повече от предварителната оценка на Евростат за 0,2%, показват данни от петък. Нетната търговия е оказала отрицателно влияние върху растежа.

Икономиката на региона се е оказала изненадващо устойчива пред митата на американския президент Доналд Тръмп през втората половина на 2025 г., като стабилният пазар на труда подпомага частното потребление, а разходите на компаниите се възползват от ниските лихвени проценти.

Представителите на Европейската централна банка (ЕЦБ), включително председателят ѝ Кристин Лагард, сигнализират, че рисковете за икономическата перспектива вече са по-балансирани дори с оглед на продължаващата несигурност заради постоянното геополитическо напрежение.

Силното икономическо представяне е помогнало за поддържане на стабилен растеж на заплатите. Отделни данни показват, че възнаграждението на служител се е увеличило с 4% спрямо предходната година за периода от юли до септември - същият темп като през предходните три месеца.

ЕЦБ ще актуализира прогнозите си за икономическия растеж на следващата среща за определяне на лихвените проценти след по-малко от две седмици. Анализаторите предполагат, че прогнозите може да бъдат повишени.

Последна актуализация: 13:24 | 05.12.25 г.
икономиката на еврозоната
