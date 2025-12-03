Бизнес активността в еврозоната се е разширила с най-бързия темп за последните 30 месеца

Бизнес активността в еврозоната се е разширила с най-бързия си темп за последните две и половина години през ноември, като силният сектор на услугите е компенсирал слабостта в производството, предава Ройтерс.

Съставният индекс на мениджърите по поръчките (PMI) за еврозоната на HCOB, изготвен от S&P Global и считан за добър показател за общото икономическо здраве, се е повишил до 52,8 пункта спрямо отчетените 52,5 пункта през октомври, отбелязвайки шести пореден месечен ръст. Резултат над 50 пункта показва растеж.

„Секторът на услугите в еврозоната показва ясни признаци на възстановяване“, заяви Сирус де ла Рубия, главен икономист в Hamburg Commercial Bank.

„Силното представяне в сектора на услугите беше достатъчно, за да компенсира слабостта в производствения сектор, което означава, че икономическото производство в еврозоната е нараснало малко по-бързо през ноември в сравнение с предходния месец“, добави той.

PMI за услугите се е повишил до 53,6 пункта миналия месец спрямо 53 пункта през октомври, достигайки най-високото си ниво от май 2023 г., тъй като обемите на новите поръчки са нараснали с най-бърз темп за последните 18 месеца.

Повечето от страните, обхванати в анкетата, са отчели растеж, като Ирландия води с най-висок ръст за последните три и половина години. Испания е запазила стабилен растеж въпреки забавяне спрямо октомври, докато Италия отчита най-силното си разширяване от април 2023 г.

Във Франция активността в частния бизнес се е разширила за първи път от 15 месеца, докато тази в Германия се е забавила след 29-месечен връх през октомври.

Производственият сектор обаче показа признаци на затруднение, като растежът на фабричното производство се е забавил до деветмесечен минимум, а новите поръчки леко са намалели.

Заетостта в еврозоната е продължила да се увеличава през ноември, въпреки че темпът на създаване на работни места се е забавил до минимален ръст. Секторът на услугите е запазил темпа на наемане, докато производствените фирми са намалили персонала с най-резкия темп от април насам.

Бизнес доверието се е подобрило леко, но е останало под средното си дългосрочно ниво, което показва, че компаниите остават предпазливи относно бъдещите условия.

По отношение на инфлацията, разходите за материали са се повишили с най-бързия темп за последните осем месеца, задвижвани от ново увеличение на производствените разходи и ускоряване на разходите в сектора на услугите. Въпреки това цените, които фирмите начисляват на клиентите, са нараснали по-умерено, като инфлацията на изходните цени се е забавила до шестмесечен минимум.

„Темпът на инфлация в сектора на услугите, който Европейската централна банка (ЕЦБ) следи с особено внимание, отново е отслабнал значително по отношение на продажните цени“, заяви Де ла Рубия.

„ЕЦБ вероятно ще се почувства подкрепена в ясно заявената си позиция да остави лихвените проценти без промяна на заседанието си през декември“, добави той.