Европа трупа резерви от индийски дизел за зимата

Индийските рафинерии работят интензивно и износът на горива ще достигне най-високото си ниво от години, сочат прогнозите на Wood Mackenzie, цитирани от Ройтерс. Износът на бензини ще бъде рекорден, а на другите петролни продукти ще достигне 5,51 млн. барела дневно, което е най-високото ниво от години.

В Индия търсенето започва да намалява с идването на дъждовния сезон, а и рафинериите имат по-малко планирани ремонти, което насърчава износа. Друг фактор е по-ниската цена, която Ню Делхи получава от Русия, купувайки петрол, често доставян в нарушение на санкционните режими на Запада.

Един от клиентите на Индия е Европа, която увеличава търсенето на дизел и мазут, трупайки резерви за зимните месеци. Европейските клиенти обаче скоро ще намалеят - в 18-ия пакет на санкции срещу Русия ЕС одобри забрана за внос на петролни продукти, произведени от руски петрол. Мярката влиза в сила 6 месеца след одобрението на пакета, което се случи през юли.

Ограничението няма да важи само за доставчици на горива от Норвегия, Швейцария, Великобритания, САЩ и Канада.

В началото на септмври американският президент Доналд Тръмп коментира, че европейските съюзници на Украйна също трябва да се присъединят към санкциите, които САЩ налагат срещу руския енергиен сектор. Вашингтон наложи наказателни мита от допълнителни 50% върху вноса на индийски стоки, след като Индия отказа да спре да купува руския петрол.

Индийските рафинерии се възползват от ниската цена на руския петрол след началото на войната в Украйна, когато САЩ и Европа наложиха ембарго. Целта на западните партньори е да ограничи средствата, които Русия може да получи, за да финансира войната. Според Индия обаче покупките на руски петрол водят до балансиране на пазарите.

В момента около една трета от микса, доставян до индийските рафинерии, е с произход Русия. Увеличава се и производството на етанол, който се добавя към горивата във връзка с целите за борба с климатичните промени. По този начин се насърчава допълнително износът на горива към западните клиенти.