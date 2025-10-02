Танковете имат нова роля на фронта, САЩ споделят данни за още удари по руски рафинерии

Заради дроновете нито украинците, нито руснаците вече извършват масирани атаки с танкове, но те все още имат своята роля на бойното поле и е рано да се отписват като оръжие в съвременната война, пишат руски военни анализатори в Telegram. От месеци на фронтовата линия не са регистрирани опити за масирано нападение с танкове, а вместо това в лятната офанзива руснаците опитват да пробият защитата в ключовите зони на бойното поле с малки щурмови групи (3-4 души), които търсят слабостите на противника или се възползват от терена, за да се придвижат напред. През пролетта пък като средство за придвижване се използваха мотори и ATV.

След мащабните загуби на танкови колони през 2024 година и началото на 2025 година, Русия сега използва танковете като бронирани превозни средства за щурмовите групи. Това е тактика, която се прилага и от двете воюващи страни, казват още руските военни анализатори.

Танковете се модернизират, като се добавя допълнителна броня и средства за радиоелектронна борба, а на купола се разполага артилерия (срещу дроновете). Така освен за превоз, може да се използва и огневата мощ на танковете - опитен екип може с няколко изстрела да порази цел на разстояние от няколко километра. Танкът често се използва за прикритие на щурмовата авиация, както и за проправяне на просеки през минни полета, през които след това да премине пехотата.

САЩ ще споделят разузвателна информация за нови удари в Русия

Американският президент Доналд Тръмп е подписал разрешение за споделяне на допълнителна информация, която да позволи на Украйна да нанася по-точни и ефективни удари в тила на Русия. Целите ще бъдат рафинерии, петролопроводи и други елементи на енергийната инфраструктура, съобщават източници на The Wall Street Journal.

Според тях в Белия дом обмислят и предоставянето на далекобойни ракети - Tomahawk или Barracuda, които Украйна ще има право да използва за атаки по енергийни обекти.

В момента Украйна използва своите далекобойни дронове и с тях блокираха повече от 20% от потенциала за преработка на петрол в Русия. Сателитни данни показват, че на 1 октомври Украйна е поразила помпена станция Суходолная на петролопровода "Куйбашевск - Лисичанск".

Русия също увеличи атаките си към енергийни обекти в Украйна. В нощта срещу 2 октомври има данни за поражения по енергийната мрежа в Одеса. С повече от 20 дрона е атакувана и поразена и подстанция в град Славутич (Киевска област), което спря електрозахранването на Чернобилската АЕЦ.

Русия атакува масирано енергийната мрежа на Украйна

При тази атака без захранване за три часа остана защитният саркофаг на ядрената централа, съобщи в социалните мрежи украинският президент Володимир Зеленски. Според него атаката е целенасочена, тъй като руснаците са знаели, че ударената подстанция осигурява електроенергия за централата. Била е и атакувана с 20 дрона, част от които са били свалени от украинските системи за ПВО.

Руски военни кореспонденти не отричат удара, но омаловажават последиците. Според публикации спирането на захранването не може да предизвика взрив, макар че под саркфага са погребани останките от единия енергоблок на централата, който аварира и се взриви през април 1986 година. Тогава това предизвика повишаване на радиоактивния фон в цяла Европа. Защитното съоръжение, изградено със средства на международната общност, спира разпространението на радиоактивна прах. То беше атакувано с дронове през пролетта.

Володимир Зеленски каза, че в района се съхраняват и 3250 тона отработено ядрено гориво.

Запорожката АЕЦ продължава да бъде изключена от електрозахранването

Запорожката АЕЦ, окупирана от руснаците през пролетта на 2022 година, продължава да бъде изключена от енергийната мрежа вече девети ден. Според Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) причината са бойни действия на 23 септември, които са прекъснали захранващия 750-килволтов кабел на централата.

Анализаторите от McKenzie Intelligence Services коментират на базата на сателитни снимки, че от 26 септември в региона няма активни бойни действия и обстрели и руските експерти нямат оправдание да не възстановят захранването. Според оценката им причината може да е свързъна с опит за включване на централата към руската енергийна система, към което Русия се стреми още от първите месеци на войната. За да се случи това, централата трябва да бъде изключена от украинската енергийна система.

МААЕ потвърждава, че ситуацията в централата е сериозна и че охлаждането се осъществява от резервните дизелови генератори, които имат гориво за още десетина дни.

ВСУ подсилва отбраната на Купянск, руснаците напредват в Днепропетровска област

Украйна определя лятната офанзива на Русия като неуспешна и отбелязват свои успехи, записани в редица зони в Донецка област през последните седмици. По данни на главнокомандващия украинската армия ген. Олександър Сирский украинците се придвижват с между 100 м и 1400 м в отделни части на фронтовата линия в Донецка област. За контраофанзивната операция в Добропиля са освободени 177,8 кв. км, а 198,9 км. км са "прочистени" от руски военни, посочва Сирский.

Офанзивата в това направление се случи, след като руснаците бяха на крачка от масиран пробив, а Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) изпратиха свежи резерви в подкрепа на фронтовата линия.

Сега украински военни в Telegram съобщават и за подсилване на отбраната в Купянското направление. Боевете се водят в северните предградия на града и украинците признават, че навлизането на руснаците в града е създало някои проблеми с логистичните линии в рамките на Купянск. В края на август Министерството на отбраната на Русия съобщи, че голяма част от града е окупирана, но тези данни не се потвърждават от наблюдатели и дори и от руските военни кореспонденти.

По данни на Генералния щаб на ВСУ към 22 часа на 1 октомври в това направление са регистрирани четири атаки.

Данните сочат, че руснаците увеличават артилерийските обстрели в Покровското направление, което от месеци е и най-горещата точка на бойните действия. Към 22 часа на миналото денонощие в Покровското и Новопавливското направление са регистрирани общо 46 бойни сблъсъка.

Интензивни са боевете в Торецкото (18 атаки) и Лиманското направление (11 атаки).

Руски военни кореспонденти съобщават за пробив с дълбочина от 4 км в Днипропетровска област и окупацията на Вербове.

Като цяло ВСУ регистрира общо 125 атаки към 22 часа на 1 октомври, 1316-ия ден от началото на пълномащабната война. Руснаците са извършили и 50 въздушни удара със 102 авиобомби към този час. Артилерийските острели са малко над 3000, а използваните fpv-дронове 1900.

Франция спря кораб, за който се смята, че е част от тайната флотилия на Русия

Франция спря танкера Borocay по подозрения за участие в руския таен флот, превозващ петрол в нарушения на западните санкции. Институтът за изучаване на войната (ISW) отбелязва, че проучвания сочат, че той може да е свързан с дроновете, които летяха над скандинавските страни през последните дни. Датски медии съобщават и за други руски танкери, намиращи се край бреговете на Дания, когато над нейното въздушно пространство се появиха дронове, с все още е уточнен произход.

Преди дни украинският президент володимир Зеленски също посочи, че има разузнавателни данни, че Русия използва плавателни съдове в Балтийско море като площадка за изстрелване на дронове.

Проблемите с водоснабдяването в Крим се влошават

Проблемите с водоснабдяването в Крим се влошават и местният оператор съобщава за въвеждането на режим от 22 до 6 часа в един от големите курорти на полуострова - Алуща. По данни на Хидрометеорологичния център на Русия валежите през последните са толкова малко, че дори и очакваните есени дъждове няма да са достатъчни, за да напълнят водохранилищата.

Валежите през август са били между 2 и 19% от нормата и са имали само краткотраен и локален характер за водосбора. Данните сочат още, че в реките на полуострова липсва приток на вода за първи път от 70-те години на миналия век.

Проблемите с водоснабдяването са сериозни и за Донбас и те са причинени както от разрушените от войната язовири, така и заради липсата на ремонти по водопреносната мрежа в региона през последните 11 години, откакто са под руски контрол. Руски медии съобщават, че в Донецк вода в чешмите има веднъж на три дни - в часовия период между 17-21 часа. През останалото време жителите разчитат на водоноски. Представителите на управляващата партия "Единна Русия" в Донецк призоваха жителите на града, които се оплакват от ситуацията, да бъдат разследвани по подозрения за дестабилизация на страната.

Водата е със слабо налягане и лошо качество и в Мариупол.