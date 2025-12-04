ЕК се заема с основите на единния пазар за финансови услуги в ЕС

Европейската комисия (ЕК) е приела всеобхватен пакет от мерки за премахване на бариерите и отключване на пълния потенциал на единния пазар за финансови услуги на Европейския съюз (ЕС).

Този пакет е централен компонент на стратегията за съюза на спестяванията и инвестициите, чиято цел е да се създаде по-интегрирана, ефикасна и конкурентна финансова система, съобщават от пресслужбата на Комисията.

Интегрираните капиталови пазари са важни за укрепване на икономическата сила на ЕС и постигане на стратегически приоритети като конкурентоспособност, дигитален и зелен преход, отбрана и сигурност, посочва се в съобщението на ЕК.

По-дълбоката интеграция на финансовите пазари е средство за създаване на единен пазар за финансови услуги, по-голям от сбора на националните му части. Опростеният достъп до капиталовите пазари намалява разходите и прави пазарите по-привлекателни за инвеститорите и компаниите във всички държави членки, независимо от размера им, добавят от Комисията.

От Брюксел констатират, че финансовите пазари на ЕС в момента са фрагментирани, малки и неконкурентоспособни, заради което не са способни да осигурят икономии от мащаба и по-голяма ефективност.

През 2024 г. пазарната капитализация на фондовите борси възлиза на 73% от БВП на ЕС в сравнение с 270% в САЩ. Финансовите институции все още се сблъскват с различни изисквания и практики в различните държави членки, което възпрепятства трансграничните операции и ограничава възможностите както за гражданите, така и за бизнеса. Това оказва отрицателно въздействие върху икономиката и конкурентоспособността на ЕС, посочват от Комисията.

Пакетът има за цел да премахне пречките пред интеграцията в търговията, следтърговските дейности и управлението на активи. Предложените мерки включват подобряване на възможностите за паспортизиране на регулираните пазари и централните депозитари на ценни книжа, въвеждане на статут на „паневропейски пазарен оператор“ за операторите на места за търговия и рационализиране на трансграничното разпространение на инвестиционни фондове в ЕС.

Пакетът се фокусира върху премахването на регулаторните бариери пред иновациите, свързани с технологията на разпределения регистър. Изменя се Пилотния регламент за технологията на разпределения регистър, за да облекчи ограниченията, да увеличи пропорционалността и гъвкавостта и да осигури правна сигурност.

Подобренията в надзорната рамка са тясно свързани с премахването на регулаторните бариери. Пакетът има за цел да се справи с несъответствията и сложността, произтичащи от фрагментираните национални надзорни подходи. Целта е надзорът да е по-ефективен и благоприятен за трансгранични дейности. Това включва прехвърляне на преки надзорни компетенции към Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) и засилване на координационната роля на ESMA за сектора за управление на активи.

Предложенията сега трябва да бъдат договорени и одобрени от Европейския парламент и Съвета на ЕС.