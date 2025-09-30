Русия започна да ограничава продажбите на бензин, дефицитът приближава Москва

Недостигът на бензин в Русия се задълбочава след ударите по рафинериите в южните части на страната и местните власти вече официално започват да въвеждат ограничения при покупките на бензин. Руското издание "Известия" цитира данни на Независимия горивен съюз, според които дефицит на горива има в поне 10 региона, включително и в Московска, Ленинградска, Рязанска, Ростовска и Нижегородска област.

Много бензиностанции ограничават покупките на бензин до 10-20 литра на едно зареждане, а опашките "напомнят съветско време" и са дълги километри. В много части на страната горива изцяло липсват. В окупирания Крим продажбите са до 30 литра и с купони. Проблемите се "приближават" към столицата Москва и вече обхващат бензиностанции на компании като "Лукойл" - втората по големина петролна компания в Русия, която забранява наливане на бензин в туби. Досега от съображения за сигурност това беше забранено за пластмасови туби, но в метални контейнери нямаше забрана.

Местните власти признават "временни проблеми", а правителството ограничи износа на дизел и на бензини до края на годината.

Проблемите за независимите бензиностанции се задълбочават

Експерти обаче обръщат внимание на още един сериозен проблем - ограниченията върху цените, които Москва негласно въвежда още през 2018 година. Сега това означава, че бензиностанциите, които не са свързани с петролна компания и трябва да купуват бензин от борсата, са заплашени от фалит. На едро цените на бензина достигнаха до рекордно високи нива, което означава, че независимите бензиностанции ще трябва да продават на загуба, освен ако не искат да си навлекат проверки от данъчните и службата за защита на конкуренцията за необосновано повишение на цените.

Тогава тези компании просто ще затворят и така кризата на пазара ще се задълбочи, предупреждават още руските анализатори. В момента резервите от горива в страната са изчерпани, а търсенето все още остава високо.

Украйна има още капацитет за производството на далекобойни дронове и ракети

Видимият дефицит на горива в Русия е предизвикан от извънредни ремонти, казват руските власти. Причината за тях са украинските атаки, които станаха по-интензивни през август и продължиха и през септември. Украйна има свободен капацитет за производството на далекобойни дронове, посочи украинският президент Володимир Зеленски в своето вечерно обръщение за 1314-ия ден от началото на войната. Той отбеляза, че се търси финансиране този капацитет да бъде оползотворен.

Украйна използва далекобойните си дронове за ефективни удари по руски рафинерии, военни обекти и заводи. Преди ден беше ударена и топлоцентрала в Белгородска област, което доведе до пълен срив на енергийната система в Белгород. В Бряска област е атакуван и заводът "Електродетал", произвеждащ части за дронове, а според Военноморските сили на Украйна ударът е с далекобойни ракети "Нептун". Заводът се намира в Карачев, в близост до оръжейно депо, което през ноември 2024 година беше първата цел на американските ракети ATACMS на руска територия.

В социалните мрежи има и съобщения за пожар в рафинерията във Феодосия (Крим) на 29 септември. Според местните власти пожарът е предизвикан при заваръчни действия в празни цистерни, макар че по същото време Министерството на отбраната на Русия съобщи за 12 унищожени дрона над Крим, а за кратко движението по Кримския мост беше преустановено. Пожарът беше потушен след няколко часа.

Министерството на отбраната на Русия съобщава за 81 свалени дрона в нощта срещу 30 септември. 26 от тях над Воронежка област и 25 над Белгородска област. Руските военни наблюдатели съобщават за повторен опит за атака към енергийната система на Белгород, която е била неутрализирана от руските системи за ПВО.

Местните власти във Волгоградска област съобщават за отразена масирана атака с дронове, в резултат на което гори суха растителност. В същото време се отбелязват и проблеми с електрозахранването на няколко населени места. По данни на Министерството на отбраната в този район са свалени 7 дрона.

Русия опитва да разшири пробива си в Добропиля

Русия опитва да разшири пробива си в Добропиля, дори и с цената на заплаха от обкръжения на свои части, пише украинският Център за отбранителни стратегии. Напредък в това направление е тактически успех за руската армия, отварящ възможности за фронтовете в Покровск и в Костянтинивка в Донецка област, отбелязват анализаторите.

Според данните на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) украинските военни в момента успяват да удържат руското настъпление. От началото на офанзивната операция, която започнаха украинците в тази зона в средата на август, са освободени 175 кв. км, а 195 кв. км са "изчистени" от руско присъствие, заяви украинският президент в своето вечерно обръщение.

Главнокомандващият ВСУ ген. Олександър Сирский съобщи за обкръжени руски части в това направление. Въпреки това Институтът за изучаване на войната (ISW) съобщава за увеличаване на броя на руските военни, които опитват да пробият отбраната на украинците. Като подкрепление са се включили части от 155-а бригада на морската пехота. В района руснаците са започнали да изпитват ефектите от украинските атаки по рафинериите и вече има дефицит на горива и смазочни материали, допълват още военните анализатори.

Доброволци са изпратени в атаките за Покровск

Доброволците, подписали договор за участие във войната, привлечени от финансовите условия, са част от руските части, насочени към превземането на Покровск, посочва ISW. Украинските военни оценяват, че подготовката им е по-слаба и данните показват, че настъплението се забавя. Данните на Генералния щаб на на ВСУ показват, че в тази зона са регистрирани половината от бойните действия за миналото денонощие - общо 93. Руските военни успяват да се придвижат в Новопавливското направление.

Интензивни са боевете и в Лиманското направление, където ВСУ съобщава за 16 атаки, както и в Торецкото направление (14 атаки). Продължават и опитите за създаване на буферна зона в Сумска област, както и операцията на Украйна в Курска област. Генералният щаб съобщава за 20 атаки в това направление.

Като цяло през миналото денонощие ВСУ са регистрирали 176 директни бойни действия, което е ръст спрямо миналия ден. Русия е извършила и 51 въздушни удара със 104 управляеми авиационни бомби, както и 4400 артилерийски обстрела и е използвала 5500 fpv-дрона по части от бойното поле и близките населени места.

Русия започва есенната си наборна кампания

Руският президент Владимир Путин подписа указа за есенната наборна кампания. Очаква се между 1 октомври и 31 декември 135 хил. руски младежи (на възраст между 18 и 30 години) да отслужат задължителната военна служба, която продължава 12 месеца. Част от тях - около една трета, ще бъдат обучавани във военни бази. Руските власти съобщават, че те ще служат на територията на Русия и няма да бъдат изпращани в зони с бойни действия.

ISW отбелязва, че по време на войната в Украйна Москва използва наборниците за защита на границите и това се видя при атаката на украинците в Курска област през август 2024 година. Тогава за броени дни Украйна успя да окупира повече от 1200 кв. км.