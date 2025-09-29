Русия продава газа си в Китай с почти 40% по-евтино спрямо за клиентите си в Европа

Цената на руския газ за Китай ще бъде с около 27% под тези за Турция и малкото останали други европейски потребители през следващите три години, пишеBloomberg като се позовава на прогнозата на Министерството на икономиката на Русия за развитието на икономиката през 2026 - 2028 година, внесена в руската Дума заедно с проекта за бюджет за 2026 година. Според публикацията в момента разликата в цената е още по-голяма - около 40%.

Министерството признава още, че Китай не успява да замести европейските клиенти. Преди войната в Украйна Европа беше най-големият пазар за "Газпром" и основен източник на средства. Сега доставките за целия континент са по-ниски от тези за Китай.

Bloomberg отбелязва, че цената на газа за Китай през 2025 година е 248 долара за 1000 куб. метра, докато цената за Турция е около 401 долара за 1000 куб. метра. През следващите години цената за европейските потребители леко ще намалее, докато тази за Китай остава почти същата.

Прогнозните цени за руския газ до 2028 г.. Графика: Bloomberg

Ръководителят на "Газпром" Алексей Милер коментира пред "Интерфакс", че цената на доставките за Китай е по-ниска по обективни причини - находищата са по-близо до Азия, отколкото до Европа.

Доставките за Китай се осъществяват през "Силата на Сибир" като се очаква до края на тази година се очаква обемите да се увеличат с около една пета и газопроводът да достигне своя капацитет от 38 млрд. куб. метра годишно.

По-рано "Газпром" съобщи, че е подписал споразумение с китайската CNPC за разширението на "Силата на Сибир" и увеличаване на доставките. Детайли по споразумението не бяха разкрити, но руският президент Владимир Путин съобщи, че цената на газа по новия проект ще бъде определена от пазара.

По "Силата на Сибир 2" трябва да бъдат пренасяни 50 млрд. куб. метра годишно. Строителството му трябва да започне през 2027 година, а дължината му е над 6700 км.

В момента "Турски поток" и продължението през България ("Балкански поток") е единственият вход на руския тръбен газ в Европа.