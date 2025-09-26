Страните от Европейския съюз (ЕС) и основно Германия могат да получат веднага руски природен газ през останалата цяла тръба на "Северен поток 2", заяви по време на редовен брифинг в Москва говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от "Комерсант". Той посочи, че останалите тръби са разрушени и постепенно това става необратимо.

Газопроводът "Северен поток" по дъното на Балтийско море беше взривен през септември 2022 година. Унищожени бяха три тръби, а единствената оцеляла от проекта е част от разширението "Северен поток 2", което така и не получи разрешение за експлоатация - Берлин спря процедурата, когато руските военни нахлуха в Украйна.

Германският канцлер Фридрих Мерц беше категоричен, че Германия няма интерес да подновява покупките на руски природен газ. Независимо от заявките на Кремъл, че германската икономика страда без "Северен поток", Берлин увеличава капацитета си за внос на втечнен газ. В момента данните на Gas Infrastructure Europe показват, че хранилищата в страната са пълни до 76,5% от капацитета си. Страната има шанс до 1 ноември да нагнети още газ, така че да изпълни регламента на ЕС да започне зимата с пълни до 90% от капацитета си газохранилища.

Европейската комисия също представи за обсъждане проект за пълен отказ от руските енергийни суровини.

Американският президент Доналд Тръмп критикува европейските съюзници, че продължават да купуват руски енергоресурси. По време на среща с турския президент Реджеп Тайип Ердоган той призова и Турция да се откаже от покупките на руски петрол и природен газ.

Турция е един от големите пазари на Русия за петрол и природен газ. През 2022 година дори се говореше, че страната може да се превърне в хъб за доставки на газ за ЕС, но напредък по този проект няма. Песков отбеляза по време на брифинга, че сътрудничеството с Анкара ще продължи въпреки натиска на САЩ. Турция е суверенна държава, която сама решава в кои сфери ще си сътрудничи с Русия, каза говорителят на Кремъл.

Дмитрий Песков каза още, че предишният президент Джо Байдън е знаел за готвения взрив по "Северен поток". Извършеният преди седмици арест "красноречиво говори кой е виновен". Италианските власти арестуваха бивш украински офицер по искане на Германия. Доскоро Москва беше убедена, че Украйна няма капацитет да извърши саботажа срещу тръбите и обвиняваше САЩ за него.