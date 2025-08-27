Европа е увеличила вноса на втечнен газ с 22% от началото на годината

В последните пет месеца вносът на втечнен природен газ в Европа намалява всеки месец, но от началото на 2025 г. досега спрямо същия период на миналата година има ръст от 22,1%, сочат данните Kpler, цитирани от Ройтерс. През първите осем месеца на годината вносът достига 82,71 млн. тона.

Статистиката за август сочи, че европейските клиенти са купили 7,86 млн. тона, което е намаление спрямо юли, когато вносът достигна 8,84 млн. тона. Но на годишна база има увеличение от 22%, изчислява още Ройтерс. През юли страните трупаха резервите за зимните месеци, като по данни на Gas Infrastructure Europe европейските газохранилища са пълни до 76,2% от капацитета си. За България статистиката отчита, че "Чирен" е пълно до 65,8% от капацитета си.

Увеличеното търсене в Европа, както и в Япония и Южна Корея поддържа по-високи цените на втечнения газ на световните пазари. В Европа цената тази сутрин се движи около 33 евро за мегаватчас.

Скъпият газ ограничава желанието на Китай и Индия да купуват втечнен газ на спот пазарите, отбелязва колумнистът на Ройтерс Клайд Ръсел. След силните покупки през януари Китай намалява рязко вноса на втечнен газ през февруари - от малко над 6 млн. тона до петгодишен минимум от 4,48 млн. тона. След това постепенно покупките се повишават и през август отново достига нивото от 6,04 млн. тона. Причината за това поведение на Китай са цените, смята Ръсел.

През февруари цената на природния газ в Азия беше най-високата за 2025 година, но в последните месеци на азиатските пазари има понижение. Втечненият газ обаче все още е по-скъп на спот пазарите, отколкото тръбния, местния добив и купувания по дългосрочните договори на Пекин.

Китай обаче остава най-големият купувач на втечнен газ в световен мащаб. Втори са Япония с 5,83 млн. тона през август. Покупките и тук записват ръст след февруари. В Южна Корея очакват 4,99 млн. тона втечнен газ през август, което е най-високото ниво от декември 2023 година насам.