Русия тества дали САЩ ще се разколебаят за санкциите срещу втечнения газ от Сибир

Два танкера с втечнен газ от терминала "Арктик - СПГ 2" в Сибир, който е под американски санкции, търсят купувачи в Азия, съобщава Bloomberg.

Москва на няколко пъти опитваше да пробие, предлагайки втечнен газ, но без успех. Износител на втечнен газ е компанията "Новатек". Вероятно сега иска да провери дали ще има разколебаване в позициите на Вашингтон. Преди ден държавният секретар на САЩ Марко Рубио коментира в интервю за NBC, че нови санкции ще провалят мирните преговори и ще удължат войната в Украйна. Досега САЩ не са отменили своите ограничения спрямо Русия, наложени от предишната администрация в Белия дом.

В очакване на решение на военния конфилкт цената на природния газ в Европа тръгна надолу във втората седмица на август и тази тенденция се запазва. Търговията на нидерландската борса TTF достигна до ниво от около 31 евро за мегаватчас в сутрешната сесия, което е най-ниското ниво от април 2024 година досега. Ситуацията е динамична от началото на август - в заявлението си за септември от "Булгаргаз" предложиха на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да утвърди цена от почти 61 лева (малко над 31 евро) за мегаватчас. От обосновката е видно, че доставките са по договора с Азербайджан и Botas. Доставки през терминала в Александруполис не са предвидени, макар и съоръжението да започна работа с ограничен капацитет преди броени дни.

Пазарите са в очакване на развръзката на войната в Украйна и макар че САЩ, Русия и Украйна явно имат различни виждания за мира, прогнозите са, че с края на бойните действия търговията с руски енергоресурси ще бъде подновена. Сред срещата си с руския си колега Владимир Путин в Аляска американският президент Доналд Тръмп коментира в интервю за Fox News, че ще препоръча на Киев да сключи сделка с Русия, която е по-голяма от Украйна.

По-късно днес (18 август) се очаква среща между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски. Заедно с него във Вашингтон са и лидерите на Великобритания, Франция, Германия, Италия и Финландия, придружени от генералния секретар на НАТО Марк Рюте и председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, които поддържат тезата на Киев, че трябва да бъдат прекратени бойните действия, преди да се говори за територии.

След началото на пълномащабната война в Украйна повечето европейски страни намериха алтернативни източници на природен газ - основно втечнен от САЩ и Катар, а Норвегия и Азербайджан увеличиха доставките на тръбен газ. Евентуалното завръщане на Русия на газовия пазар би предизвикало силна конкуренция - "Газпром" е в тежко финансово състояние, след като загуби европейските си пазари и очакванията са, че може да опита агресивна политика, за да се върне обратно.

Спокойствие носят и данните за съхранените количества газ в Европа. По данни на Gas Infrastructure Europe в момента европейските газохранилища са пълни до 73,6% от капацитета си и вероятно до началото на ноември ще успеят да достигнат очакваното от ЕК ниво от 90%. Данните за България сочат известно забавяне спрямо темпа в Европа - газохранилището в "Чирен" е пълно до 61% от капацитета си.

Статистиката подсказва за проблеми в Дания, където нивото на запълняемост на газохранилищата е едва 37,3%. В Португалия кампанията по нагнетяване е прекратена, тъй като газохранилищата са препълнени.

Газохранилищата на Украйна са пълни до почти 20% от капацитета им. Тази година това е от значение, защото руските ракетни атаки разрушиха голяма част от съоръженията за добив на газ. Заради намаленото потребление в страната в последните години "Нафтогаз" покриваше търсенето с местен добив.