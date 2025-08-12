Газовият терминал в Александруполис подновява работа с ограничен капацитет

Терминалът за втечнен природен газ (LNG) в Александруполис подновява работата си с ограничен капацитет, съобщи операторът Gastrade. До края на септември терминалът ще приема до 45 гигаватчаса на ден, което е 25% от капацитета му. Очакванията са, че съоръжението ще заработи с пълния си капацитет от новата газова година - 1 октомври.

Българският оператор на газопреносната мрежа "Булгартрансгаз" има дял от 20% от терминала и резервиран капацитет от 1 млрд. куб. метра природен газ годишно през съоръженията.

Терминалът влезе в експлоатация със закъснение през миналия октомври, но само няколко месеца по-късно технически проблем спря изцяло работата му. На него бяха приети само четири пратки - по една през октомври, ноември, декември 2024 г. и една през януари 22025 г. Очакваше се дейността му да бъде подновена през март, но в крайна сметка ремонтът се проточи.

Капацитетът на терминала е 5,5 млрд. куб. метра втечнен природен газ годишно. През него в региона може да бъдат обработвани танкери с втечнен газ от различни краиаща на света, включително и САЩ. Като част от сделката за митата ЕС се съгласи да плати 750 млрд. долара през следващите четири години за втечнен газ от САЩ.

Цените на природния газ в Европа остават относително стабилни през последните дни. Търговията на нидерландската платформа TTF се извършва на нива около 32-34 евро за мегаватчас от началото на август.