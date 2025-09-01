ЕС няма да допусне и смесен с руски природен газ в общността след 2027 г.

Европейският съюз ще затвори всички пропуски, които позволяват на природен газ, миксиран с руски да влиза в общността, пише Bloomberg. Ограниченията трябва да влязат в сила от края на 2027 година.

Според предложение на ротационния председател на ЕС Дания вносителите на газ в ЕС трябва да предоставят на националните власти доказателства, че суровината не идва от Русия. То изключва продажбата и транзита на миксове с руски газ, както и суапови сделки, които да заместват доставките на руски газ с газ от други страни.

Предложението поставя под въпрос и количествата газ по "Турски поток", защото приема като внесени в ЕС количествата газ, влизащи през точката за междусистемна свързаност "Странджа 2- Малкочлар", посочва още агенцията.

Краткосрочните договори за доставка ще бъдат преустановени през юни 2026 година, а за Унгария и Словакия ще има гратисен период. Дългосрочните договори трябва да бъдат приключени до края на 2027 година, предвижда още датското предложение, до което достъп има Bloomberg.