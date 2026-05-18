Г. Попов: „Справедливи цени“ не е икономическо, а философско понятие

Търговците остават в твърде уязвима позиция, може да се стигне и до дефицити при някои стоки, смятат от Асоциацията на търговците на нехранителни стоки

19:08 | 18.05.26 г.
Снимка: БГНЕС
Оценката ми за антиинфлационните мерки на правителството не е позитивна - опитваме се с административни похвати да регулираме пазара. Това каза изпълнителният директор на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки Галин Попов в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Според него пазарът се регулира от търсенето и предлагането, което не е отчетено от законопроектите, в които се използват философски понятия като „справедливи цени“. Търговците остават в твърде уязвима позиция - може да се стигне и до дефицити при някои стоки.  Ще има отражение и върху нашия сектор, защото никъде в тези законопроекти не е отбелязано за кои стоки става дума, предупреди Попов.

Правомощията, които се дават на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и на Комисията за защита на потребителите (КЗП), са много обширни, констатира още той.

Законопроектът дава възможност на Министерския съвет да определя процедурата, по която ще се установява дали една цена е справедлива. Това е изключително притеснително, защото наредбата оставя субектите много по-незащитени, отколкото при един закон, каза Попов. И допълни, че вменяването на презумпция за виновност поставя търговците в ситуация да правят дълбоки и тежки икономически анализи във веригата им на доставки, което може да се окаже пагубно за по-малките търговци.

„Това оставя търговците в твърде уязвима позиция. Може да се стигне и до дефицити при някои стоки“, посочи събеседникът.

