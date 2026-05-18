Специалният пратеник на Белия дом отива в Гренландия "да завръзва приятелства"

Специалният пратеник на САЩ за Гренландия Джеф Ландри, който е и губернатор на Луизиана, пристига на първата си визита на острова и заяви пред местния телевизионен канал DR, че целта му е "да завърже приятелства", пише Bloomberg.

"Тук съм просто, за да изградя взаимоотношения, да гледам, да слушам, да се уча и да видя дали няма възможности за разширяване на отношенията между Гренландия, САЩ и Дания", коментира Ландри. Американският президент Доналд Тръмп го е инструктирал "да отиде там и да си създаде много приятели", допълни още той.

В началото на годината Тръмп изглеждаеше готов да анексира острова, който е автономна област, част от Кралство Дания. Едва след като стана ясно, че изявленията му се приемат много остро и в Европа, и в Гренландия, американският президент спря да коментира опцията за насилствено придобиване. Но тогава станаха ясни и планове на Вашингтон за допълнителни възможности, включително и за "подкуп" на местното население с по 100 хил. долара на човек. Сумата не изглежда непосилна за Тръмп - на острова живеят 56 хил. души.

В изпълнение на стратегията за "меко придобиване" от Белия дом определиха Джеф Ландри за представител на страната в Гренландия в края на 2025 година. Това назначение също събра критики заради липсата му на опит по отношение на Арктика, а и защото той не скри готовността си да работи за анексирането на Гренландия. Сега той планира да участва на форум за бъдещето на острова, който ще се проведе в столицата Нуук на 19 и 20 май.

Според първоначалните публикации в местните медии, цитирани от Bloomberg, американският пратеник няма планирани изяви на конференцията, а ще бъде участник, който е платил за присъствието си. Очаква се посланикът на САЩ в Дания Кен Хауъри също да посети форума.

Първоначално нямаше информация за планирани срещи между Ландри и местната власт, но премиерът Йенс-Фредрик Нилсен потвърди, че по-късно в понеделик (18 май) ще има разговор с американеца.

Визитата на Ландри съвпада със задълбочаване на правителствената криза в Дания. Премиерът в оставка Мете Фредриксен свика избори няколко месеца преди редовния вот в опит да се възползва от по-благосклонното отношение на датчаните към правителството след отпора, който дава на Белия дом. Изборният резултат обаче вкара 12 партии в парламента и направи преговорите за сформиране на ново правителство много трудни.

През миналата седмица опциите пред Фредриксен да сформира лявоцентристко правителство се изчерпаха и в момента на ход е министърът на отбраната - Тролс Лунд Поулсен, който пък ще опита да събере десноцентриските партии, допълва Ройтерс.