Франция и Канада откриват консулства в Гренландия, докато напрежението в Арктика расте

Новото консулство на Канада в Гренландия представлява малка, теракотеночервена къща, в която се помещава и исландското правителство, с малък екип, обслужващ общност от емигранти от около 19 канадци и от време на време блокирани от времето туристи, пише Bloomberg.

Но на фона на подновения експанзионизъм на САЩ, символичната стойност на аванпоста далеч надхвърля неговото влияние. Той сигнализира за стремежа на Канада за по-голяма роля в бързо глобализиращата се Арктика – точка, подчертана от делегация от дипломати, пътуващи от Канада до Нуук за откриването на консулството.

Сигурността на региона е основен приоритет за правителството на премиера на Канада Марк Карни, заяви в интервю министърът на външните работи Анита Ананд. „Това е важен етап, който пряко отговаря на нашата арктическа външна политика и на целта ни да развиваме прагматичната дипломация“, заяви тя относно новото консулство. „Това също така ще подчертае значението, което Канада отдава на сътрудничеството в областта на арктическа сигурност“.

Франция също ще открие консулство в петък. Жан-Ноел Поарие, новият консул на страната, заяви, че присъствието му подчертава и потвърждава ангажимента на президента Еманюел Макрон към суверенитета и териториалната цялост на Дания и Гренландия.

„Имаме ясна червена линия: няма да правим нищо, което не е напълно в съответствие с това, което искат нашите датски приятели“, заяви той, цитиран от Bloomberg.

През последните седмици Канада и Франция реагираха бързо, за да изразят подкрепата си за Гренландия. За Канада залозите са особено високи. Нейният стремеж да потвърди арктическите си интереси следва продължило десетилетия пренебрегване на региона. Тъй като Русия и Китай разширяват присъствието си в далечния север – и след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ „се нуждаят“ от Гренландия от съображения за сигурност – Отава реагира с изграждане на отбранителни сили и по-силно дипломатическо присъствие.

Ананд ще бъде придружена от генерал-губернатора Мери Саймън, която представлява крал Чарлз III в Канада, за откриването на аванпоста.

Канадското правителство планира също така да открие дипломатическа мисия в Анкъридж, Аляска. В рамките на Канада, двете консулства улавят едновременно географските ѝ възможности и затрудненията ѝ: намират се между два дългогодишни арктически съюзника, чиито отношения при управлението на Тръмп станаха изключително напрегнати.

Канада и Гренландия имат много общи неща, включително периодичните, но постоянни предизвикателства към техния суверенитет, отправени от Тръмп. Докато и двете страни преживяват известно затишие, склонността на републиканеца към политически завои показва, че е твърде рано за отпускане.

Пропуски в сигурността

Когато планетата се погледне отгоре, изглежда очевидно, че Канада и Гренландия трябва да засилят връзките си в областта на сигурността. Но политиката се оформя и от разпределението на населението, а повечето канадци живеят в рамките на 100 километра от границата със САЩ.

Съществуват и огромните размери на канадската Арктика и фактът, че нейните нужди са коренно различни в зависимост от това къде се намират хората. Правителството на Карни се стреми да коригира недостатъчните инвестиции на Канада в сигурността и общностите в северната част на страната чрез увеличаване на отбранителните и инфраструктурни проекти. То се съгласи да постигне целта на НАТО за изразходване на 5% от брутния вътрешен продукт (БВП) за отбрана и сигурност до 2035 г.

И макар има малко информация за рамката за бъдещо споразумение около Гренландия и по-широката арктическа сигурност, която Тръмп каза, че той и генералният секретар на НАТО Марк Рюте са постигнали през януари, се очаква Канада да участва в тези дискусии.

Карни също така заяви, че Канада обмисля инвестиции в предложения от Тръмп противоракетен щит „Златен купол“. Ако намерението на Тръмп е да създаде „чадър“, способен да спре всякакъв вид балистична или хиперзвукова заплаха, тогава разширяването му над Гренландия би било уместно.

През последните седмици президентът на САЩ отправи нови заплахи от налагане на мита и обиди към Канада. Часове преди Карни да произнесе своята реч в Давос, в която призовава редица държави да се противопоставят на принудата от агресивни суперсили, Тръмп публикува редактирана снимка в Truth Social, показваща карта на Канада и Гренландия, покрити с американски флаг.

Въпросът е дали засилващите се връзки между Канада, Дания и Гренландия – вероятно подхранвани от обща заплаха срещу суверенитета – ще раздразнят Тръмп. Канада не разполага с изцяло функциониращо консулство в Гренландия от 1946 г. насам, въпреки че е изпращала почетни консули на територията през последните десетилетия.

Промяната в това е част от по-широкия ход на Канада за укрепване на собствения си арктически суверенитет, смята Джералд Бътс, заместник-председател на Eurasia Group.

Карни не показва подкрепата си толкова яростно, колкото много европейски страни, включително Франция, които побързаха да предоставят символични войски, когато Тръмп ескалира реториката си миналия месец. Вместо това Канада заяви, че ще продължи дълго планираните учения на Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана (НОРАД) с американски сили от космическата база Питуфик на северозападния бряг на Гренландия.

Дипломацията, необходима на лидерите на Дания, Гренландия и Канада, е от съвсем различен порядък.

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен балансира в отношенията си с Дания – най-верният защитник на Гренландия, от която островът въпреки това може евентуално да стане напълно независим – срещу непосредствената заплаха от САЩ. Дания се стреми да защити суверенитета на Гренландия, без да слага пръст в открити колониални рани. А Канада върви по тънката линия между своите арктически съседи, един от които има потенциала да ѝ причини големи вреди, икономически и военни.

Признанието за тази уязвимост беше вплетено във вече известната реч на Карни в Швейцария за сътрудничеството между средните по големина сили.

Като лидер на такава сила, Карни трябваше да изчака подходящата платформа, за да гарантира, че възгледите му ще имат влияние, коментира Бътс.

Ключът ще бъде в това как Карни ще предприеме последващите действия. Канада трябва да намери повече начини да използва позицията си на средна сила, за да се ангажира по-активно в Арктика.

Дълбоки корени, плитка търговия

Гренландия и Канада също така споделят предизвикателствата, породени от бързо затоплящата се Арктика, която привлича все по-голям интерес, тъй като става по-достъпна. Нарастващите инфраструктурни изисквания за круизни кораби, минно дело и военни бази създават безброй човешки и екологични рискове, както и възможности. Много от тях биха могли да бъдат по-добре управлявани заедно.

Географските и културни връзки на двете страни предшестват съвременното им съществуване. И двете се намират на Северноамериканската тектонична плоча и преди тя да започне да се разпада преди повече от 100 милиона години, са били част от една и съща континентална суша. Инуитите от арктическите територии на Канада споделят генетично наследство с коренните гренландци: и двете групи произхождат от праисторическия народ Туле, който е мигрирал на изток от Сибир около 1000 г.

Днес разстоянието между Нуук и Икалуит, столицата на канадската територия Нунавут, е малко над 800 км, но най-късата права линия между двете континентални крайбрежия е по-малко от половината на това. След разрешаването на така наречената „война на уискито“ през 2022 г., те дори споделят сухопътна граница, разделяща остров Ханс.

Що се отнася до търговията обаче, едно сходство може да бъде и пречка, посочва Мадс Квист Фредриксен, директор на Арктическия икономически съвет. „Имате две държави, които са много силни в областта на рибарството и минералите“ и е логично и двете да продават продуктите си на други купувачи.

През 2024 г. канадският износ за Гренландия е бил само 36,8 млн. канадски долара – предимно машини – докато вносът от Гренландия е бил 2,3 млн. канадски долара, главно морски дарове. Като част от стремежа си към пълна независимост – в момента това е полуавтономна територия – Гренландия се опитва да диверсифицира търговските си отношения и отдавна се стреми да постигне по-тесни връзки с Канада.

Риболовът и минното дело са примери за това, изтъква Кристиан Келдсен, директор на Гренландската бизнес асоциация. За разлика от канадските си арктически аналози, повечето гренландски рибарски селища разполагат с добра пристанищна инфраструктура и съоръжения за съхранение или преработка на риба, а канадските риболовни кораби биха могли да се възползват по-добре от това. Гренландия, от друга страна, би могла да разчита на Канада за експертиза в минното дело и достъп до капиталовите пазари, като същевременно изгражда нови връзки в други сектори, включително транспорта, добавя Келдсен, отбелязвайки, че компания, базирана в Квебек, вече изгражда едно от трите нови летища на острова.