Заплахите на Тръмп за Гренландия и нови мита потопиха азиатските индекси

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха предимно спадове във вторник, докато инвеститорите оценяваха новите заплахи на американския президент Доналд Тръмп за мита, свързани с Гренландия, повишавайки опасенията за ескалация на търговското напрежение с Европа, съобщава CNBC.

Тръмп заяви в събота, че ще наложи митата върху вноса от европейските държави, които се обединиха в подкрепа на Гренландия на фона на заплахите му, че САЩ ще завземат полуавтономната датска територия. Налозите ще засегнат Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Финландия, Великобритания и Нидерландия.

Съобщава се, че европейските държави обсъждат контраналози и по-широки наказателни икономически мерки в отговор на новите заплахи от Тръмп, което допълнително внася напрежение около темата за Гренландия.

Японският индекс Nikkei 225 спадна с 1,11% до 52 991,1 пункта, докато по-широкият показател Topix се понижи с 0,84% до 3625,6 пункта.

В Япония инвеститорите са нащрек, след като премиерът Санае Такаичи обяви в понеделник план за разпускане на парламента и свикване на предсрочни избори на 8 февруари.

Доходността по 40-годишните японски държавни облигации достигна 4% за първи път. Fitch прогнозира, че държавният дълг ще остане висок в средносрочен план, но постепенно ще намалее, тъй като по-силният номинален растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) компенсира по-широките фискални дефицити и по-високите разходи за заемане.

Очаква се общият държавен дълг да спадне до средно 190% от БВП до фискалната 2029 г., след като е бил около 199,5% през 2025 г. и достигна връх от 222% през 2020 г.

Показателят Kospi в Южна Корея отстъпи с 0,39% до ниво от 4885,75 пункта, а измерителят на компаниите с малка пазарна капитализация Kosdaq скочи с 0,83% до ниво от 976,37 пункта.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 загуби 0,66% и затвори на ниво от 8815,9 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 0,29% до 26 487,51 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай спадна с 0,33% до 4718,88 пункта.