Как гимназистът Никола Маринов стъпи на математическия връх в света

В сегашното общество науката е международна и комуникацията между държави и континенти е лесно осъществима. Този коментар направи Никола Веселинов, ученик в 11-и клас в Софийската математическа гимназия (СМГ) в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria. Той спечели първо място и награда за млад учен на престижния международен форум Regeneron ISEF. Отличието идва след представянето на проекта му „Разрешимост на уравнения в елементарни функции“.

Веселинов е отличен за проекта си, с който доказва, че за определен клас уравнения не съществува решение чрез стандартни функции и операции.

Той обясни, че работата по проекта му започва чрез Ученическия институт по математика и информатика към БАН и работи по него с научния си ръководител Мирослав Маринов. Той му е предложил темата миналото лято по време на лятната изследователска школа за ученици. Ученикът обясни, че подготовката за международния форум започва в края на януари – с разработка на писмения вид на проекта, документите и тренировките за представянията.

Regeneron ISEF е един от най-престижните международни форуми за млади учени, гимназисти в сферата на науката и инженерството, а конкуренцията е била сериозна – 22 категории, около 700 проекта и 40 проекта само в секцията по математика.

Никола Веселинов разказа още, че журирането се е провеждало чрез кратки интервюта с участниците. Той подчерта, че освен самото отличие, най-ценна за него е била възможността за общуване с други млади хора, които се занимават с наука.

„Както на панаира във Финикс, така и на всички конференции и форуми до момента се създават подходящи условия да се осъществи комуникация между млади хора, които искат да се занимават с наука и имат сходни интереси“, добави той.

Веселинов обърна внимание на конкуренцията между стотици млади учени и ролята на учителите и менторите за подготовката им. Ученикът изрази благодарност към научния си ръководител Мирослав Маринов, към ръководителя на българския отбор д-р Константин Делчев и към учителите си в СМГ и заяви, че до момента е получил много подкрепа от тях. „Досегът с вдъхновяващи педагози може много силно да повлияе върху мотивацията и развитието на един млад човек и на кариерата му“, подчерта ученикът.

Бъдещите планове на Веселинов включват лятна школа – Research Science Institute, която се провежда съвместно с Масачузетския технологичен институт (MIT). Той обясни, че програмата се различава от състезателните форуми, защото фокусът е върху самата научна работа, а не върху наградите, като програмата е шестседмична, в която се подготвя изцяло нов научен проект.

