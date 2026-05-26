Богатството на българите е нараснало до 555 млрд. евро през миналата година

Богатството на българските домакинства расте, но остава силно зависимо от имотите и банковото кредитиране. В края на 2025 година брутното богатство на домакинствата в България, състоящо се от два основни компоненти – финансово богатство и жилища, стига близо 555 млрд. евро. За една година общото брутно богатство на домакинствата се е увеличило със 71 млрд. евро (14,6%). Това отчита второто издание на „Индекс Богатство на българите“, представено от икономиста Стоян Панчев и Макс Баклаян, основател на Tavex и финансов експерт.

Към края на 2025 г. брутното богатство на домакинствата в България в номинално изражение е близо пет пъти размера на българската икономика (478%). На човек от населението са се падали по 75 383 евро, а на едно домакинство - по 193 627 евро от общото богатство на домакинствата.

Според анализа ръстът на богатството през последните години е силно свързан с банковия и имотния сектор. Данните показват, че основната част от богатството на българите остава концентрирана в имоти - около 75% от общото богатство е стойността на жилищата. На този фон през 2025 г. стойността на жилищата на българските домакинства се е увеличила с 59 млрд. евро (16,4%).

Силният ръст на банковото кредитиране, в частност на кредитите за покупка на жилища, представлява водещ фактор в подкрепа на увеличаването на стойността на жилищата, сочи анализът. Жилищните кредити нарастват с 28,2% през 2025 г. след ръст от 26,3% през 2024 г., 23,2% през 2023 г. и 7,9% през 2022 г. През 2025 г. около 90% от нарастването на нетното богатство идва от повишената стойност на жилищата.

Нараснало е търсенето на по-доходоносни, макар свързани с относително по-висок риск, алтернативи под формата на акции, котирани на фондовата борса. Тази категория активи нараства с над 562 млн. евро, което представлява цели 21%. Вземанията по животозастрахователни полици и анюитети вече достигат почти 1,53 млрд. евро, като през последната година нарастват със 179 млн. евро (13,2%), отчита анализът.

„Индексът показва не само номиналното нарастване на богатството, но и реалната промяна след отчитане на инфлацията. През 2025 г. около 40% от ръста на индекса се дължи именно на инфлацията“, коментира Стоян Панчев.

Финансовите активи на домакинствата възлизат на около 98 млрд. евро. Най-голям дял в тях имат депозитите и парите в брой - около 41%, или приблизително 56 млрд. евро. Инвестициите остават едва около 5% от финансовите активи, макар да се наблюдава положителен ръст при акциите, котирани на фондовата борса.

„Българинът държи приблизително 80% от БВП на страната в банкови депозити и кеш. При текущите трендове на инфлацията това създава реален риск за спестяванията, защото номиналното натрупване невинаги означава запазване на покупателната способност“, допълни Макс Баклаян.

Специфичен акцент за 2025 г. е и подготовката за присъединяване към еврозоната. Банкнотите и монетите в обращение при домакинствата намаляват с 890 млн. лева, или 43%, тъй като част от гражданите прехвърлят кеша си в банките, за да се възползват от автоматичното и безплатно превалутиране.

Нарастването на депозитите през 2025 г. се дължи основно на растежа на новопоетите банкови заеми, а в много по-малка степен на изтеглянето на банкнотите и монетите от обращение. Поне такава е тенденцията на годишна база въпреки ускореното прехвърляне на банкноти и монети в банкови депозити в края на 2025 г., посочват анализаторите.

ОБЩО ФИНАНСОВО И ЖИЛИЩНО БОГАТСТВО ЗА ПЕРИОДА 2015-2025 Г.

Богатството на домакинствата общо е нараснало 2,8 пъти в брутно изражение през периода и също толкова в нетно изражение, ако не отчитаме инфлацията. Отчитайки инфлацията, през последните единадесет години общото богатство на домакинствата (и брутно, и нетно) в България нараства точно два пъти.

Анализаторите посочват, че стойността на жилищата на домакинствата за периода е нараснала с 289,1 млрд. евро, или 221% (т.е. над двойно). Делът на жилищното богатство в общото богатство на домакинствата е нараснал с 9 пр.п. Брутното финансово богатство на българските домакинства се е увеличило със 70,6 млрд. евро, или 110%. Нетното финансово богатство се е увеличило с 46,9 млрд. евро, или 92%.

Индексът проследява развитието на активите, които българските домакинства притежават, спестяват и инвестират. Той разглежда както брутното богатство - номиналната стойност на активите, така и нетното богатство - активите след приспадане на пасивите, основно жилищните кредити.