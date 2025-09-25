Богатството на домакинствата в България расте с най-бавния си темп от четири години

България е на 35-а позиция по нетни финансови активи на глава от населението през 2024 г., става ясно от 16-ото издание на доклада на Allianz - Global Wealth Report, който разглежда състоянието на активите и дълговете на домакинствата в близо 60 страни по света.

През 2024 г. брутните финансови активи на българските домакинства се увеличават с 6,3% до 154 млрд. евро, отбелязвайки най-слабия си ръст за последните четири години. Въпреки че банковите депозити (ръст от 14,5%) и застраховките/пенсиите (увеличение от 14,2%) се представят добре, ценните книжа – най-големият клас активи, съставляващи 51% от портфейла на спестителите – разочароват с едва 1% ръст.

Тази тенденция се отразява и при новите спестявания, които се понижават с 22% до 8,5 млрд. евро. По-голямата част от тези спестявания (71%) са вложени в банкови депозити. Останалата част е инвестирана основно в застраховки и пенсионни продукти, достигайки 2 млрд. евро – на второ място сред най-високите стойности в историята, като на първо място в това отношение е 2023 г.

Обратно, ентусиазмът на българите към фондовия пазар, наблюдаван по време на пандемията, значително намалява – едва 0,4 млрд. евро през 2024 г. са инвестирани в ценни книжа, основно под формата на взаимни фондове като борсово търгувани фондове (ETF).

Ръстът на задълженията се ускорява до 17,7% през 2024 г., което е най-бързото увеличение от времето на глобалната финансова криза насам. В резултат на това съотношението на дълга (задължения като процент от БВП) се повишава с два процентни пункта до 30%. Нетните финансови активи се увеличават с умерените 3,7%. Вследствие на това България губи две позиции до 35-о място в класацията на най-богатите държави, като е изпреварена от Китай и Чили.

Поглед върху глобалните тенденции

В глобален план финансовите активи на домакинствата отчитат ръст от 8,7% през изминалата година, като стойността им възлиза на 269 трлн. евро. Това е нов рекорд, но спрямо икономическата активност финансовите активи, равняващи се на 283% от брутния вътрешен продукт (БВП), са на същото ниво като тези през 2017 г.

През последните 10 години финансовите активи на домакинствата в САЩ нарастват в съответствие със средния глобален ръст. Но през 2024 г. техният растеж го надминава. Това рязко контрастира със Западна Европа и Япония, където увеличението изостава спрямо глобалния темп съответно с над 2 процентни пункта и малко под 4 процентни пункта годишно.

Нетни финансови активи на глава от населението през 2024 г. Източник: Allianz

Притежаването на ценни книжа, най-вече акции, е ключово за нарастването на активите. В това отношение последните две години бяха изключително благоприятни за спестителите. През 2023 г. и 2024 г. ценните книжа растат почти два пъти по-бързо (съответно с 11,5% и 12 на сто) от другите два класа активи: застраховки/пенсии (съответно с 6,7% и 6,9%) и банкови депозити (с 4,7% и 5,7%).

Въпреки това степента, до която спестителите се възползват от нарастващите цени на ценните книжа, се различава значително между отделните държави и региони поради различия в структурата на портфейлите. Забележително е, че основно спестителите в Северна Америка инвестират в ценни книжа, които съставляват 59% от техните портфейли. В Западна Европа този дял е около 35%, а в България – 51%, но основно под формата на некотирани корпоративни акции, изтъква Allianz.

„Когато става дума за спестовно поведение, сравнението между САЩ и Германия е особено показателно“, коментира данните Катрин Щофел, съавтор на доклада. „Германия е постигнала ръст на финансовите активи от 5,9% годишно през последните десет години, което е сравнимо със САЩ (6,2%), но по съвсем различен начин: свежите спестявания възлизат на 3,7% от наличните финансови активи годишно – почти два пъти повече от този показател в САЩ (2,0%). В същото време приносът на увеличението на стойността е само 32% – по-малко от половината от този на САЩ (67%). България (с годишен ръст от 9,9%) прилича повече на Германия: усилията за спестяване са дори по-големи - 7,7%, но увеличението на стойността представлява само 12%.“, добавя Щофел.

Динамика при дълга

Въпреки че централните банки започнаха отново да понижават лихвените си проценти през 2024 г., това не доведе до увеличаване на търсенето на заеми. Всъщност растежът на глобалния частен дълг се забавя допълнително от 3,8% през 2023 г. до 3,1%. Като цяло глобалният дълг на домакинствата възлиза на 59,6 трлн. евро в края на 2024 г. Почти всички региони регистрират слаб растеж на дълга през 2024 г., като Китай е показателен пример: докато частните пасиви нарастват със среден темп от почти 20% годишно през предходните две десетилетия, растежът през 2024 г. е само 3,4%.

Глобалното съотношение на дълга достига 62,6%, което е с почти 8 процентни пункта по-ниско отколкото преди две десетилетия. Това обаче не се отнася за всички региони. Намаляването на задлъжнялостта е проследено предимно при домакинствата в Северна Америка (спад от 15,9 процентни пункта), Япония (спад от 6,1 процентни пункта) и Западна Европа (понижение от 2,5 процентни пункта).

За разлика от това, повечето развиващи се пазари бележат значително увеличение на задлъжнялостта през последните две десетилетия. Китай е начело, като съотношението му се е увеличило с 43,4 процентни пункта, за да достигне 61,4%.

Очертава се ясна тенденция: в развиващите се икономики нетните финансови активи са нараснали значително по-бавно от брутните финансови активи, което означава, че дългът в тези страни се увеличава по-бързо от активите. В развитите икономики обаче е обратното: дългът расте по-бавно от финансовите активи.

Недвижими имоти

През 2024 г. стойността на недвижимите имоти расте с над два пъти по-бързи темпове, отколкото през предходната година: 3,6% увеличение в сравнение с 1,7% през 2023 г. Дори тази цифра обаче е скромна в исторически план; след световната финансова криза растежът остава по-слаб само през 2012 г. Ценовите тенденции обаче варират според пазара. Докато в Северна Америка са налице сериозни увеличения, цените в Западна Европа почти не се променят; на някои пазари, като Франция и Германия, цените падат повсеместно.

Като цяло стойността на недвижимите имоти в анализираните от Allianz страни възлиза на 158 трлн. евро.

В класацията на Allianz за държавите с най-скъпи активи при недвижимите имоти, Швейцария е лидер с 330 800 евро, следвана от Австралия с 273 440 евро и САЩ с 195 200 евро.