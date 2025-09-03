Америка на милиардерите: 1135 души с общо богатство от 5,7 трлн. долара

Първата представа при споменаването на думата „милиардер“ е за основатели на технологични компании като Джеф Безос или Бил Гейтс, но в САЩ съществува голяма и растяща група от хора с богатство от поне 1 млрд. долара в малки и големи градове, които рядко привличат вниманието на медиите, пише Wall Street Journal.

Към 2024 г. в САЩ е имало 1135 милиардери, като броят им се е увеличил от 927 през 2020 г., сочат данни на компанията за изследване на богатството Altrata. Те са най-силно концентрирани в Калифорния с 255 души. Но супербогаташи стоят зад компании и в градове като Риджланд, щата Мисисипи, и Уонаки, щата Уисконсин.

Общо тези хора притежават около 5,7 трлн. долара, сочат оценките на Altrata. Това е достатъчно богатство за закупуването на Corvette Stingray, преустроен за всички американски водачи на възраст от 65 години нагоре (4,7 трлн. долара), учебна такса за четири години в Харвард, стая и пансион за 1 млн. студенти плюс годишна стипендия от 10 хил. долара (388 млрд. долара), всички жилищни имоти в Чикаго (245 млрд. долара), всички акции на McDonald's, Delta Air Lines, Ford и Lululemon (336 млрд. долара).

Макар че много от тези хора притежават имоти в луксозни градове като Палм Бийч, щата Флорида, те също така се насочват към дестинации като Кашиърс, щата Северна Каролина, град в планината Блу Ридж, където четири семейства на милиардери имат жилища. Най-малкият град, в който милиардер притежава имот, е Уинифред, щата Монтана, с население от 172 души.

Списъкът на милиардерите включва някои познати династии като Уолтън от Walmart и Прицкер от Hyatt. Има и по-малко известни членове на този елитен клуб като Даян Хендрикс, съосновател на дистрибутора на покривни продукти ABC Supply, и наследниците на богатството на Russell Stover Chocolates.

Границата на милиардерите може да бъде неясна. Пазарите се колебаят, стойността на частните компании може да бъде несигурна, а големите дарения намаляват състоянията, което означава, че десетки хора, дори звезди като ЛеБрон Джеймс и Бионсе, може да влязат или да излязат от списъка.

Най-възрастният милиардер е Джордж Джоузеф, който става на 104 години през септември. Джоузеф е основател на застрахователната компания Mercury General през 1961 г. Най-богатата жена, която сама е натрупала състоянието си, е Даян Хендрикс, която създала ABC Supply през 1982 г. с покойния си съпруг в Уисконсин. Президентът Доналд Тръмп е сред над 360 милиардери, които са започнали с известно наследено богатство.

Илон Мъск оглавява списъка със състояние от 423 млрд. долара. Следващият по богатство е Джеф Безос с 283 млрд. долара. Макар че 86% от милиардерите са мъже, над 150 са жени, включително Селена Гомес и Тейлър Суфит. Сред американските милиардери под 30 години са двама наследници на Koch Industries - Мери Джулия Кох и Дейвид Кох-младши.

Въпреки значителните богатства, идващи от Силициевата долина, повечето живеещи в САЩ милиардери не са натрупали състоянието си в технологичния сектор. Около 300 са дошли от банковия и финансов сектор спрямо около 110 от технологичния. Други 75 са дошли от недвижимите имоти.

Повечето технологични милиардери са наследили голяма част или цялото си богатство, сочат данните на Altrata. В класацията има само един Рокфелер, но 50 милиардери, които са наследили богатството си от пет компании. Тяхното състояние достига общо около 830 млрд. долара. Тези хора съставляват около 15% от общото богатство на милиардерите в САЩ.

Милиардерите са дарили или са се ангажирали да дарят около 185 млрд. долара от 2015 г. насам, сочат данни на Altrata. В повечето случаи те подкрепят каузи като образование и медицински изследвания, като са дарили 90 млрд. долара за тези две каузи през последните десет години. Това им е дало влияние в дебатите в университетите относно свободата на словото и антисемитизма.

Докато някои милиардери като Бил Гейтс и Уорън Бъфет не са се ангажирали публично да дарят голяма част от богатството си, други са дарили малка част до момента. Около една четвърт от милиардерите в списъка са дарили по-малко от 1 млн. долара през последните десет години.

Някои дават повече на организации, с които са свързани. Хедж фонд мениджърът Бил Акман е дарил около 120 млн. долара на редица каузи, но също и 1,36 млрд. долара на фондация, където той и съпругата му са попечители и която подкрепя медицински изследвания и други каузи.

Сред най-големите получатели на дарения, следени от Altrata, са глобални благотворителни организации като фондация „Гейтс“ и алиансът за ваксини Gavi.

Един от най-популярните получатели е Central Park Conservancy в Ню Йорк, която е получила дарения от 89 милиардери на стойност около 100 млн. долара. Университетът „Джонс Хопкинс“ е получил 7,5 млрд. долара от близо 30 милиардери, но повечето средства са дошли от Майкъл Блумбърг, който е дарил над 5 млрд. долара.