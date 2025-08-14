Криптосекторът има двама нови милиардери след успешното IPO на Bullish

Шест години след като набраха 4,2 млрд. долара в най-доходоносната продажба на криптовалута в историята, предприемачите Брендън Блумър и Кокуей Юан се завръщат за ново успешно публично предлагане.

Двамата притежават мажоритарен дял в криптоборсата Bullish, която набра 1,1 млрд. долара при оценка от 5,4 млрд. долара в рамките на първично публично предлагане (IPO) в сряда, с което стойността на притежаваните от всеки от тях активи стига 2 млрд. долара, съобщава Bloomberg. Акциите на компанията им поскъпнаха с 84% по време на дебюта си и завършиха дена на цена от 68 долара. По-рано през сесията поскъпването стигна 219%.

Съоснователят и член на борда Блумър, който е на 39 години, е най-големият индивидуален акционер с 30,1% дял на стойност 2,8 млрд. долара, според индекса на милиардерите на Bloomberg. Той е предоставил кол опции на трети страни върху около 5% от притежанията си, което може да намали стойността на позициите му в зависимост от подробностите по споразуменията, които обаче не са разкрити в публичните документи на компанията.

Юан, който също е в борда на Bullish, притежава дял от 26,7% за 2,5 млрд. долара.

Говорител на базираната на Каймановите острови компания, която също така е и собственик на медията CoinDesk, не е отговори на запитване за коментар.

IPO-то на Bullish е най-голямото в серия от листвания на криптокомпании. Емитентът на стейбълкойни Circle Internet Group поскъпна със 168% в първия си ден на търговия през юни, като оттогава е надградил ръстовете, носейки на своя съосновател Джеръми Алеър 3,3 млрд. долара. Приложението Webull Corp., което предлага прогнозни залози върху криптоцени, поскъпна с над 500% само за първите си два дни на борсата, генерирайки милиарди долари за двамата си съоснователи.

Bullish е водеща криптоборса, която обработва трансакции за общо 1,25 трлн. долара към 31 март, според регулаторни документи. Нейният главен изпълнителен директор е 49-годишният Том Фарли, бивш президент на Нюйоркската фондова борса, който има дял в компанията за 355 млн. долара, според индекса на най-богатите на Bloomberg.

През ноември 2023 г. Bullish придоби CoinDesk – медия за криптоновини, от Digital Currency Group в кешова трансакция за 72,6 млн. долара.

Гражданин на света

Блумър, който израства в Айова, САЩ, се мести в Хонконг през 2005 г., отказвайки се от американско гражданство през 2020 г. Преди да започне да се занимава с криптовалута, той започва свой бизнес още на 15 години, когато продава дигитални придобивки за игри като World of Warcraft. Впоследствие той основава Okay.com, базирана в Хонконг имотна компания.

В документи от миналия месец става ясно, че Bullish е поела от Блумър покупката на луксозен имот за 5 млн. долара в етап на строителство на Каймановите острови, който ще се използва като офис на компанията.

По-рано тази година Блумър е купил вила на о. Сардиния за около 170 млн. евро, съобщи през март местната месия I’Unione Sarda. Трансакцията е една от най-големите жилищни сделки в италианската история.

От своя страна, Какуей Юан, който по-рано е бил изпълнителен председател на Block.one, с чиято подкрепа Bullish започва дейност през 2021 г., страни повече от светлините на прожекторите. Той завършва икономика в университета Тъфтъс в Масачузец, като по-рано е бил инвестиционен банкер в CLSA, според борсови документи. Участва в основаването на Okay.com заедно с Блумър.