Собственикът на Coindesk набра 1,1 млрд. долара с IPO-то си

Bullish – оператор на борса за дигитални активи и собственик на криптомедията CoinDesk, събра 1,1 млрд. долара при първичното си публично предлагане (IPO), като цената на акциите му надхвърли обявения диапазон, съобщава Bloomberg.

Компанията продаде 30 млн. акции по 37 долара всяка, съобщи компанията в изявление. Първоначално те бяха предложени на цена от 32 до 33 долара за брой.

Спрямо цената от IPO-то пазарната стойност на Bullish достига 5,4 млрд. долара въз основа на акциите в обращение, посочени в документите, подадени към Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC).

В понеделник Bullish увеличи броя на акциите, които планираше да предложи, на 30 милиона и повиши ценовия диапазон, както показва подаденият документ. IPO-то е било презаписано над 20 пъти, посочват запознати с въпроса източници.

BlackRock Inc. и ARK Investment Management са проявили отделен интерес да закупят акции на обща стойност 200 млн. долара на цената от IPO-то, според подадените документи.

Компанията обяви през 2021 г., че планира да се листне на борсата чрез сливане с компания със специална цел придобиване в сделка, която би оценила обединената фирма на около 9 млрд. долара. Сливането беше отменено през 2022 г.

Bullish, чийто главен изпълнителен директор е бившият президент на Нюйоркската фондова борса Том Фарли, предлага спот търговия с криптовалути, маржин търговия и търговия с деривати, с фокус върху институционалните инвеститори, сочи подадената информация.

Сред най-големите инвеститори в Bullish е съоснователят ѝ, главният изпълнителен директор на Block.one Брендан Блумер, който се очаква да притежава 30,1% от акциите след предлагането. Членът на борда на Bullish Кокуей Юан ще притежава 26,7% от акциите, според подадената информация.

Предлагането се ръководи от JPMorgan Chase & Co., Jefferies Financial Group Inc. и Citigroup Inc. Компанията планира да дебютира в сряда на Нюйоркската фондова борса под символа BLSH.