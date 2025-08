Собственикът на Coindesk се прицелва в IPO за близо 630 млн. долара

Bullish – оператор на борса за дигитални активи и собственик на медията CoinDesk, планира да набере до 629,3 млн. долара в рамките на първично публично предлагане (IPO) в САЩ, предава Bloomberg.

Базираната на Каймановите острови компания планира да пусне на пазара 20,3 млн. акции на цена от 28 до 31 долара всяка, показват документи, подадени в понеделник в Комисията за ценни книжа и борси на САЩ. При най-високата цена от този диапазон пазарната стойност на Bullish ще достигне около 4,2 млрд. долара въз основа на акциите в обращение, посочени в подадената документация.

Все повече криптокомпании избират да се листнат на борсата чрез IPO, сливания с компании от типа „празни чекове“ или обратни придобивания, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп подкрепи индустрията и законодателство за криптовалутите премина през Конгреса. Намеренията се увеличават и след като акциите на емитента на стейбълкойни Circle Internet Group поскъпнаха със 750% над цената им от IPO-то през първия месец след първоначалната продажба на акции за 1,2 млрд. долара през юни.

Bullish обяви през 2021 г., че планира да излезе на борсата чрез сливане с компания със специална цел на придобиване в сделка, която би оценила обединеното дружество на около 9 млрд. долара. Сливането беше отменено през 2022 г.

Bullish, чийто главен изпълнителен директор е бившият президент на Нюйоркската фондова борса Том Фарли, предлага спот търговия с криптовалути, маржин търговия и търговия с деривати, с фокус върху институционалните инвеститори, както показват документите. Маржин продуктите и дериватите на компанията в момента не са достъпни в САЩ или за американски потребители.

Компанията предлага и ликвидни услуги за емитенти на стейбълкойни. През 2023 г. тя купи от Digital Currency Group за сумата от 72,6 млн. долара CoinDesk, която освен новини за сектора предоставя и пазарни данни и индекси.

Според подадената информация компанията е отчела нетна загуба от около 348,6 млн. долара при продажби на цифрови активи за 80,2 млн. долара за тримесечието, приключило на 31 март. За сравнение, за същия период на предходната година компанията отчита нетна печалба от 104,8 млн. долара при продажби в размер на 80,4 млн. долара.

Компанията бе дъщерно дружество на Block.one, която е намалила участието си в компанията под 50% през юли 2024 г., сочи подадената информация. Сред най-големите инвеститори в Bullish са съоснователят ѝ – главният изпълнителен директор на Block.one Брендан Блумер, както и членът на борда на Bullish Кокуей Юан, показва подадената информация.

IPO-то се ръководи от JPMorgan Chase & Co., Jefferies Financial Group Inc. и Citigroup Inc. Компанията планира да дебютира на Нюйоркската фондова борса под символа BLSH.